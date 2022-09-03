ຂ່າວສານ
ເອກອ້າງທະນົງໃຈຕໍ່ 77 ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນແຫ່ງເອກະລາດ
ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດປະເທດສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ໜັງສືພິມໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ສະບັບອອກໃນວັນນີ້ ໄດ້ລົງຫຼາຍບົດຂຽນທີ່ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ ຂອງເຫດການນີ້. ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ, ອົງການສູນກາງຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ກະບອກສຽງຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງບົດຂຽນດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ຈິດໃຈແຫ່ງວັນເອກະລາດຍາມ ເຍືອງທາງໃຫ້ພວກເຮົາກ້າວເດີນຕະຫຼອດໄປ. ບົດຂຽນໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 77 ປີຜ່ານມາ, ເຖິງວ່າ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ ຕາມລັດຖະດຳລັດ ສະບັບເລກທີ 49 ອອກໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 1945 ຫຼື ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VI ນັບແຕ່ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 1976 ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຄວາມມຸ່ງຫວັງ “ເອກະລາດ - ເສລີພາບ - ສັນຕິສຸກ” ຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງ, ນັບມື້ນັບໄດ້ເປີດກວ້າງເນື້ອໃນ, ໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍອັນສູງສົ່ງຂອງການປະຕິວັດ.