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ຂ່າວສານ

ເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ຕໍ່ 77 ລະ​ດູ​ໃບ​ໄມ້ຫຼົ່ນ​ແຫ່ງ​ເອ​ກະ​ລາດ

ກ່ອນນີ້ 77 , ວັນທີ 2 ກັນຍາ 1945, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງບາດິ່ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນໄດ້ອ່ານບົດຖະແຫຼງປະກາດເອກະລາດສະຖາປະນາ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ, ລັດກຳມະກອນຊາວນາແຫ່ງທຳອິດຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
  ທ່ານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນໄດ້ອ່ານບົດຖະແຫຼງປະກາດເອກະລາດສະຖາປະນາ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດປະເທດສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ໜັງສືພິມໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ສະບັບອອກໃນວັນນີ້ ໄດ້ລົງຫຼາຍບົດຂຽນທີ່ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ ຂອງເຫດການນີ້. ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ, ອົງການສູນກາງຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ກະບອກສຽງຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງບົດຂຽນດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ຈິດໃຈແຫ່ງວັນເອກະລາດຍາມ ເຍືອງທາງໃຫ້ພວກເຮົາກ້າວເດີນຕະຫຼອດໄປ. ບົດຂຽນໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 77 ປີຜ່ານມາ, ເຖິງວ່າ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ ຕາມລັດຖະດຳລັດ ສະບັບເລກທີ 49 ອອກໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 1945 ຫຼື ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VI ນັບແຕ່ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 1976 ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຄວາມມຸ່ງຫວັງ “ເອກະລາດ - ເສລີພາບ - ສັນຕິສຸກ” ຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງ, ນັບມື້ນັບໄດ້ເປີດກວ້າງເນື້ອໃນ, ໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍອັນສູງສົ່ງຂອງການປະຕິວັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ ​ການ​ເຄືອນ​ໄຫວຫຼາຍຫຼາຍ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ວັນ​ຊາດ

ມີ ​ການ​ເຄືອນ​ໄຫວຫຼາຍຫຼາຍ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ວັນ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກັນຍາ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນຊ່ວງເຮືອປະເພນີຢູ່ແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ. ການແຂ່ງຂັນມີເຮືອຊ່ວງ 9 ລຳເຂົ້າຮ່ວມ ດ້ວຍສີພາຍທັງຊາຍ ແລະ ຍິງກວ່າ 300 ຄົນຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຂດແມ່ນ້ຳຢູ່ບໍລິເວນແຂວງດັ່ງກ່າວ.
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