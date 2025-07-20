ຂ່າວສານ “ເອກະສານສະບັບສຳຄັນເພື່ອອະນາຄົດ” ໂດຍໄດ້ແປເປັນພາສາຫວຽດ ໄດ້ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນສະຫະປະຊາຊາດ 20/07/2025 ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ ສຳນັກງານ ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນິວຢອກ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໄດ້ດຳເນີນເຫດການ ຊຸກຍູ້ “ການໃຊ້ຫລາຍພາສາໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) (Multilingualism in Action). ປະທານ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ແລະຜູ້ຕາງຫນ້າ ຄະນະຜູ້ແທນ. (ພາບ:VOV)ທີ່ພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ ຫົວຫນ້າຄະນະຜູ້ຕາງຫນ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ມອບ “ເອກະສານສະບັບສຳຄັນເພື່ອອະນາຄົດ” ໄດ້ແປເປັນພາສາຫວຽດ (Pact for the Future) ໃຫ້ແກ່ທ່ານ Philemon Yang ປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສປຊ ຊຸດທີ 79. ເອກະສານສະບັບສຳຄັນນີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບຮອງເອົາຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດຊື່ງດຳເນີນໃນວັນທີ 22 ກັນຍາປີ 2024 ຢູ່ ນິວຢອກ ເພື່ອວາງອອກວິໄສທັດ ແລະ ການກຳນົດທິດການຮ່ວມມື ໃນຫລາຍຂົງເຂດສຳຄັນ ເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ໄວການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs), ປັບປຸງລະບົບຫລາຍຝ່າຍ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດ, ປະສິດທິຜົນຂອງ ສປຊ. ເອກະສານສະບັບສຳຄັນດັ່ງກ່າວໄດ້ແປເປັນພາສາຫວຽດ ແລະຫລາຍພາສາອື່ນ ຈະໄດ້ເອົາລົງໃນຫນ້າເວັບທາງການຂອງ ສປຊ ຜ່ານລະຫັດ https://www.un.org/pga/79/multilingualism-in-action-translations-of-the-pact-for-the-future-in-global-languages-2/. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)