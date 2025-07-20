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ຂ່າວສານ

“ເອກະສານສະບັບສຳຄັນເພື່ອອະນາຄົດ” ໂດຍໄດ້ແປເປັນພາສາຫວຽດ ໄດ້ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນສະຫະປະຊາຊາດ

ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ ສຳນັກງານ ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນິວຢອກ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໄດ້ດຳເນີນເຫດການ ຊຸກຍູ້ “ການໃຊ້ຫລາຍພາສາໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) (Multilingualism in Action).
ປະທານ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ແລະຜູ້ຕາງຫນ້າ ຄະນະຜູ້ແທນ. (ພາບ:VOV)
ທີ່ພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດ໋ຮຸ່ງຫວຽດ ຫົວຫນ້າຄະນະຜູ້ຕາງຫນ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ມອບ “ເອກະສານສະບັບສຳຄັນເພື່ອອະນາຄົດ” ໄດ້ແປເປັນພາສາຫວຽດ (Pact for the Future)  ໃຫ້ແກ່ທ່ານ Philemon Yang ປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສປຊ ຊຸດທີ 79. ເອກະສານສະບັບສຳຄັນນີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບຮອງເອົາຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດຊື່ງດຳເນີນໃນວັນທີ 22 ກັນຍາປີ 2024 ຢູ່ ນິວຢອກ ເພື່ອວາງອອກວິໄສທັດ ແລະ ການກຳນົດທິດການຮ່ວມມື ໃນຫລາຍຂົງເຂດສຳຄັນ ເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ໄວການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs), ປັບປຸງລະບົບຫລາຍຝ່າຍ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດ, ປະສິດທິຜົນຂອງ ສປຊ. ເອກະສານສະບັບສຳຄັນດັ່ງກ່າວໄດ້ແປເປັນພາສາຫວຽດ ແລະຫລາຍພາສາອື່ນ ຈະໄດ້ເອົາລົງໃນຫນ້າເວັບທາງການຂອງ ສປຊ ຜ່ານລະຫັດ https://www.un.org/pga/79/multilingualism-in-action-translations-of-the-pact-for-the-future-in-global-languages-2/.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ທີ່​ອຸ​ທິດ​​ສ່ວນ​ຕະຫຼອດຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຕົນ​ເພື່ອ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ທີ່​ອຸ​ທິດ​​ສ່ວນ​ຕະຫຼອດຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຕົນ​ເພື່ອ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ ແມ່ນຄົບຮອບ 1 ປີແຫ່ງວັນເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ. ໄລຍະຜ່ານມາ, ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ, ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ຍັງມີຄວາມອາໄລອາວອນ, ເຄົາລົບນັບຖືການນຳຜູ້ດີເລີດຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານທີ່ມີຕໍ່ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງພັກ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດ.
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