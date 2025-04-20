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ຂ່າວສານ

ເຫດ ອາເມລິກາ ບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດທ່າກຳປັ່ນເຊື້ອເພິງ ເຢແມັນ: ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ

ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 80 ຄົນ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ຮັບບາດເຈັບໄດ້ຂຶ້ນເຖິງ 170 ຄົນ.
Houthi ໄດ້ກ່າວປະນາມການບຸກໂຈມຕີ (ພາບ: THX/TTXVN)

ຕາມບັນດາຕົວເລກທີ່ໄດ້ລວບລວມໃນວັນທີ 18 ເມສາ, ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຫດບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ອາເມລິກາ ແນໃສ່ທ່າກຳປັ່ນເຊື້ອເພິງ Ras Isa ໂດຍກຳລັງ Houthi ຄວບຄຸມຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ເຢແມັນ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 80 ຄົນ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ຮັບບາດເຈັບໄດ້ຂຶ້ນເຖິງ 170 ຄົນ.

        ກອງບັນຊາການສູນ ອາເມລິກາ ປະຕິເສດບໍ່ຢາກຕອບທຸກຄຳຖາມກ່ຽວກັບຈຳນວນສາມັນຊົນບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ, ແຕ່ຄັດສະເໜີຖະແຫຼງການໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ ການບຸກໂຈມຕີີບໍ່ຢາກກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ສາມັນຊົນ ເຢແມັນ. ການກະທຳຂອງບັນດາກຳລັງ ອາເມລິກາ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ທຳລາຍແຫຼ່ງເຊື້ອເພິງໃຫ້ແກ່ Houthi ແລະ ຕັດແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ ວໍຊິງຕັນ ຖືວ່າແມ່ນຜິດກົດໝາຍທີ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ Houthi ໃນຮອບເວລາກວ່າ 10 ປີຜ່ານມາ.

        ໃນຂະນະນັ້ນ, Houthi ໄດ້ກ່າວປະນາມການບຸກໂຈມຕີ, ຖືວ່າ ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ໄດ້ແນໃສ່ຈຸດໝາຍແມ່ນຮາກຖານພົນລະເມືອງສຳຄັນທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ເຢແມັນ ໃນຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ: ນັກ​ສຶກ​ສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້ງ​ໜ້າ​​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອັນ​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ

ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ: ນັກ​ສຶກ​ສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້ງ​ໜ້າ​​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອັນ​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ

ເມື່ອເດືອນເມສາ ວຽນມາ, ໃນບັນຍາກາດຄືກຄື້ນມ່ວນຊື່ນຂອງຊຸມວັນທຳອິດຂອງປີໃໝ່ໄລຍະພຸດທະສັກກະລາດ, ປະຊາຄົມນັກສຶກສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍພາກັນກະກຽມຈັດຕັ້ງບຸນປີໃໝ່ ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ. ປີ 2025, ບຸນປີໃໝ່ລາວ ພສ 2568 ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ເຕົ້າໂຮມກັນຈັດງານບຸນ ແລະ ເຈືອຈານກັບບັນຍາກາດຢູ່ທາງບ້ານເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານອັນມີຊີວິດຊີວາຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີກະຕຸກຊຸກຍູ້ກັນຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງໄວໜຸ່ມລາວ ອີກດ້ວຍ.
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