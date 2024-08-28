ຂ່າວສານ
ເຫດອ່າງເກັບນ້ຳແຕກຢູ່ ຊູດັງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງຫນ້ອຍສຸດ 60 ຄົນ
ທ່ານ Omer Issa Tahir ຫົວຫນ້າບໍລິວັດນ້ຳ ລັດ ທະເລແດງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອ່າງເກັບນ້ຳແຕກ ໄດ້ທຳລາຍບັນດາໝູ່ບ້ານໃກ້ກັບ Port Sudan , ເມືອງເອກຂອງລັດນີ້. ປະຈຸບັນທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫລືອຮີບດ່ວນຈາກກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ເຂດນີ້ ດ້ວຍການໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວຫນ້າແມ່ນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຍົກຍ້າຍຜູ້ຖືກຕິດຄ້າງໄປຢູ່ບ່ອນປອດໄພຈາກເຫດນ້ຳຖ້ວມ.
ອ່າງເກັບນ້ຳແຫ່ງນີ້ ຕັ້ງຫ່າງຈາກນະຄອນທ່າກຳປັ່ນ Port Sudan ປະມານ 20 ກິໂລແມັດໄປທາງທິດເຫນືອ ດ້ວຍຄວາມສາມາດເກັບນ້ຳໄດ້ປະມານ 25 ລ້ານແມັດກ້ອນ ແລະ ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາແຫລ່ງສະຫນອງນ້ຳຕົ້ນຕໍຂອງນະຄອນ.