Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເຫດ​​​ອ່າງ​ເກັບ​ນ້ຳແຕກ​ຢູ່ ຊູ​ດັງ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢ່າງ​ຫນ້ອຍ​ສຸດ 60 ຄົນ

ວັນທີ 26 ສິງຫາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ວົງການເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງ ຊູດັງ ປະກາດວ່າ ອ່າງເກັບນ້ຳ Arbaatt ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ຊູດັງ ຖືກແຕກ ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງຫນ້ອຍສຸດ 60 ຄົນ ແລະນັບຮ້ອຍໆຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ.
ເຫດການເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25/8 (ພາບ: AFP)

ທ່ານ Omer Issa Tahir ຫົວຫນ້າບໍລິວັດນ້ຳ ລັດ ທະເລແດງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອ່າງເກັບນ້ຳແຕກ ໄດ້ທຳລາຍບັນດາໝູ່ບ້ານໃກ້ກັບ Port Sudan , ເມືອງເອກຂອງລັດນີ້. ປະຈຸບັນທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫລືອຮີບດ່ວນຈາກກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ເຂດນີ້ ດ້ວຍການໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວຫນ້າແມ່ນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຍົກຍ້າຍຜູ້ຖືກຕິດຄ້າງໄປຢູ່ບ່ອນປອດໄພຈາກເຫດນ້ຳຖ້ວມ.

ອ່າງເກັບນ້ຳແຫ່ງນີ້ ຕັ້ງຫ່າງຈາກນະຄອນທ່າກຳປັ່ນ Port Sudan ປະມານ 20 ກິໂລແມັດໄປທາງທິດເຫນືອ ດ້ວຍຄວາມສາມາດເກັບນ້ຳໄດ້ປະມານ 25 ລ້ານແມັດກ້ອນ ແລະ ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາແຫລ່ງສະຫນອງນ້ຳຕົ້ນຕໍຂອງນະຄອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານນາງ Kamala Harris ໄດ້ຮັບການສະເໜີອອກສະໝັ້ກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕ ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ. ຕາມວົງການນັກສັງເກດການແລ້ວ, ພາຍຫຼັງໄລຍະທຳອິດທີ່ເບີກບານສຳລານໃຈ, ການແຂ່ງຂັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະຫຍຸ້ງຍາກກວ່າ ສຳລັບຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top