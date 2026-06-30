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ຂ່າວສານ

ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຢູ່ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ: ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດລື່ນກາຍ 1.700 ຄົນ

ໃນ​ວັນ​ດຽວ​ກັນ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ປະ​ເທດ​ນີ້ ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ອຸ​ປະ​ຖຳ​ເງິນກວ່າ 300 ລ້ານ USD ເພື່ອ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ, ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ທົບ 2 ເທົ່າ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາກ່ອນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ 150 ລ້ານ USD.
  ຊາກຫັກພັງ ພາຍຫຼັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ຢູ່ທີ່La Guaira), ເວນີຊູເອລາ, ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2026. ພາບ: ຊິນຮົວ/VNA   

ວັນ​ທີ 29 ມິ​ຖຸ​ນາ (ຕາມ​ເວ​ລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ), ທ່ານ​ Jorge Rodriguez ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ໄດ້ປະ​ກາດ​ວ່າຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສ​ຍ​ຊີ​ວິດ​ຍ້ອນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ 2 ຄັ້ງ​​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ຢູ່​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ມິ​ຖຸ​ນາ ຜ່ານ​ມາ ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 1.719 ຄົນ, ມີ​ຜູ້​ຖືກ​ບາດ​ເຈັບ​ກວ່າ 5000 ຄົນ.

ໃນ​ວັນ​ດຽວ​ກັນ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ປະ​ເທດ​ນີ້ ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ອຸ​ປະ​ຖຳ​ເງິນກວ່າ 300 ລ້ານ USD ເພື່ອ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ, ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ທົບ 2 ເທົ່າ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາກ່ອນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ 150 ລ້ານ USD. ຕາມ​ແຈ້ງ​ການ, ບ້ວງ​ເງິນ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ນີ້​ຈະ​ສະ​ໜອງ​​ບໍ​ລິ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​​ການ​ແພດ​ສຸກ​ເສີນ, ໜູນ​ຊ່ວຍ​ທັນ​ຍະ​ຫານ, ນ້້ຳ​ດືມ ແລະ ອະ​ນາ​ໄມ, ບ່ອນ​ຜັກ​ອາ​ໄສ, ການ​ປ້ອງ​ກັນ ແລະ ພາ​ລະ​ທິ​ການ. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ 4 ທິມ​ຊອກ​ຫາ ແລະ ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ​ຕົວ​ເມືອງ ໄປ​ຍັງ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ, ລວມ​ມີ ພະ​ນັກ​ງານ​ຮັບ​ມືໄວ​ກວ່າ 30 ຄົນ ແລະ ໝາກູ້​ໄພເກືອບ 20 ໂຕ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຊື່ອມ​ຊຶມ, ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ສະ​ບັບ​ເລ​ກ​ທີ 10 ຂອງ​ກົມ​ການ​ເມືອງ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຊື່ອມ​ຊຶມ, ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ສະ​ບັບ​ເລ​ກ​ທີ 10 ຂອງ​ກົມ​ການ​ເມືອງ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 30 ມິ​ຖຸ​ນາ, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ຮ່ຳ​ຮຽນ, ເຊື່ອມ​ຊຶມ ແລະ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມະ​ຕິ​ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 10 – NQ/TW ຂອງ​ກົມ​ການ​ເມືອງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມີ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຕາມ​ຮູບ​ແບບ​ເຊິ່ງ​ໜ້າ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ທາງ​ໄກໃນຂ​ອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.
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