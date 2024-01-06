ຂ່າວສານ
ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຍີ່ປຸ່ນ: ມີ ຜູ້ເສຍຊີວິດ 92 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຫາຍສາບສູນ 242 ຄົນ
ວັນທີ 5 ມັງກອນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ໄລ່ຮອດເວລາ 9 ໂມງເຊົ້າວັນທີ 5 ມັງກອນ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ມັງກອນຜ່ານມາ ຢູ່ແຂວງ Ishikawa ຂອງປະເທດນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 92 ຄົນ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ກ່ວາ 300 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຫາຍສາບສູນ 242 ຄົນ.
ພາຍຫຼັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ນເປັນເວລາ 3 ວັນ, ມີໝູ່ບ້ານ 30 ແຫ່ງຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງໄດ້. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງ ເພື່ອກູ້ເອົາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ເວລາ 72 ຊົ່ວໂມງຄຳທີ່ໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ. ຕາມບົດລາຍງານຂອງກະຊວງການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຍີ່ປຸ່ນ ແລ້ວ, ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ຄວາມສັ່ນສະເທືອນໄດ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ 276 ໂຮງຮຽນ, 20 ສະຖານທີ່ຮ່ອງຮອຍວັດທະນະທຳທີ່ສຳຄັນໃນເຂດ.