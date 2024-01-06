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ຂ່າວສານ

ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຍີ່​ປຸ່ນ: ມີ ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ 92 ຄົນ ແລະ ຜູ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ 242 ຄົນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງ ເພື່ອກູ້ເອົາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ເວລາ 72 ຊົ່ວໂມງຄຳທີ່ໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ.
ຕຳຫຼວດ ພວມຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນໃຕ້ ຊາກຫັກຟັງ (ພາບ: Kyodo/TTXVN)

ວັນທີ 5 ມັງກອນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ໄລ່ຮອດເວລາ 9 ໂມງເຊົ້າວັນທີ 5 ມັງກອນ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ມັງກອນຜ່ານມາ ຢູ່ແຂວງ Ishikawa ຂອງປະເທດນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 92 ຄົນ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ກ່ວາ 300 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຫາຍສາບສູນ 242 ຄົນ.

ພາຍຫຼັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ນເປັນເວລາ 3 ວັນ, ມີໝູ່ບ້ານ 30 ແຫ່ງຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງໄດ້. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງ ເພື່ອກູ້ເອົາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ເວລາ 72 ຊົ່ວໂມງຄຳທີ່ໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ. ຕາມບົດລາຍງານຂອງກະຊວງການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຍີ່ປຸ່ນ ແລ້ວ, ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ຄວາມສັ່ນສະເທືອນໄດ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ 276 ໂຮງຮຽນ, 20 ສະຖານທີ່ຮ່ອງຮອຍວັດທະນະທຳທີ່ສຳຄັນໃນເຂດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຈະຊ່ວຍ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໃຫ້​ນັບມື້​ນັບ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ກ່​ວາ​ເກົ່າ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຈະຊ່ວຍ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໃຫ້​ນັບມື້​ນັບ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ກ່​ວາ​ເກົ່າ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນັບແຕ່ເວລາທ່ານດຳລົງຕຳແໜ່ງ (ເດືອນທັນວາ 2022)
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