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ຂ່າວສານ

ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ການຊູ, ປະເທດຈີນ ເຮັດໃຫ້ກ່ວາ 100 ຄົນເສຍຊີວິດ

ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ທັນວາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີ 100 ຄົນຢູ່ແຂວງ ການຊູ ແລະ 11 ຄົນຢູ່ແຂວງ ຊິງໄຫ່ ເສຍຊີວິດ.
ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບປະຕິບັດວຽກງານ (ພາບ:CCTV)

ຕອນກາງຄືນວັນທີ 18 ທັນວາ, ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວມີຄວາມແຮງ 6,2 ອົງສາຣິດເຕີ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ການຊູ, ທາງທິດຕາເວັນຕົກພາກເໜືອຂອງປະເທດຈີນ.

ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ທັນວາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີ 100 ຄົນຢູ່ແຂວງ ການຊູ ແລະ 11 ຄົນຢູ່ແຂວງ ຊິງໄຫ່ ເສຍຊີວິດ. ເຮືອນຊານ, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ການຄົມມະນາຄົມ, ຂໍ້ມູນແລະ ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ເຂດໃຈກາງຂອງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ບັນດາເຂດອ້ອມຂ້າງຖືກເສຍຫາຍຢູ່ໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ພາຍຫຼັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຄຳສັ່ງທີ່ສຳຄັນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ການຊູ ມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອຊອກຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ, ປິ່ນປົວໃຫ້ຄົນເຈັບ ແລະ ຫລຸດການເສຍຊີວິດລົງໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ຍ້ອນວ່າບ່ອນເກີດເຫດນອນໃນເຂດພູສູງ, ອາກາດໜາວຈັດ, ທ່ານກໍ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຕິດຕາມການຜັນແປຂອງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ສະພາບການດິນຟ້າອາກາດ, ຫຼີກລ້ຽງສະພາບໄພພິບັດທຳມະຊາດເກີດຂຶ້ນອີກ. ໜ່ວຍປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານປະເທດນີ້ກໍ່ໄດ້ຈັດສົ່ງໄປເຖິງເຂດເກີດເຫດເພື່ອຊີ້ນຳວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບ.  ໂດຍໄດ້ຮູ້ວ່າ, ພາລະກອນດັບເພີງຂອງກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບແຫ່ງຊາດປະມານ 1.440 ຄົນ ແລະ ພາລະກອນດັບເພີງຂອງແຂວງ ກາງຊູ ແລະ ແຂວງໃກ້ຄຽງໄດ້ລະດົມເພື່ອກຽມພ້ອມກູ້ໄພກູ້ຊີບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຽມພ້ອມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ກຽມພ້ອມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ແທດຈິງ, ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ສາມັກຄີ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນປະເທດອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ໃນຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ
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