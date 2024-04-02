ຂ່າວສານ
ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງພູມປັນຍາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປະເທດ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ ດິງຕວານຖັງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ມີຫຼາຍກອບນິຕິກຳ ແລະ ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍສຳຄັນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ປະຕິບັດເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ເໝາະສົມກັບແຫຼ່ງກຳລັງຂອງປະຊາຄົມ.
ໃນສອງວັນດຳເນີນເຫດການ, ບັນດານັກປະຖະກະຖາ ເຊິ່ງເປັນນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດທີ່ດີເດັ່ນໃນຫຼາຍຂົງເຂດໄດ້ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລື, ແບ່ງປັນທັດສະນະໃນການເຊື່ອມຕໍ່ແຫຼ່ງກຳລັງ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກລະດັບທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນແຜນທີ່ເສດຖະກິດ, ພູມີສາດການເມືອງໂລກ. ທ່ານ ຮ່າເຢືອງມິງ, ຜູ້ອຳນວຍການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າແຫ່ງຊາດ ຝລັ່ງ ແບ່ງປັນວ່າ:
“ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາຫຼາຍຜົນງານດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຮອບເວລາ 30 ປີຜ່ານມາ. ພວກເຮົາໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນຈາກປະເທດທຸກຍາກເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງ. ແລະ ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາມຸ່ງໄປເຖິງການກາຍເປັນປະເທດວັດທະນາຖາວອນ, ຮັ່ງມີ. ເພື່ອເຮັດໄດ້ສິ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງສຸມໃສ່ຂົງເຂດພະລັງງານສະອາດ, ພະລັງງານແຮງລົມ, ລົດໄຟຟ້າ, ແບັດເຕີລີໄຟຟ້າ. ນີ້ແມ່ນບັນດາຂົງເຂດທີ່ນອນໃນມາດຕະການພັດທະນາເພື່ອກາຍເປັນປະເທດຮັ່ງມີໃນປີ 2050”.