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ຂ່າວສານ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ, ຍົກ​ສູງ​ກາ​ນ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່

“ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ, ຍົກ​ສູງ​ກາ​ນ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່”. ແມ່ນ​ຫົວ​ຂໍ້​ບົດ​ຂຽນ​ຂອງ​ທ່ານ​ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ​ເຊິ່ງ​ລົງ​ໃນ​ໜັງ​ສື​ພິມ​ ​ປະ​ຊາ​ຊົນລາຍ​ວັນ ຂອງ ຈີນ, ກ່ອນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢ​າ​ມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ຈີນ ຕາມ​ຄຳ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຂອງ​ທ່ານສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ.
  ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ກາຍ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ​ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ (ພາບ: TTXVN)  

ໃນ​ບົດ​ຂຽນ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ພັກ, ລັດ ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ກຳ​ນົດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ກັບ ຈີນ​ ແມ່ນ​ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ, ແມ່ນຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ພາ​ວະ​ວິ​ໄສ, ​ແມ່ນການ​ເລືອກ​ເຟັ້ນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ແຖວ​ໜ້າ​ໃນ​ແນວ​ທາງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ, ກຸ້ມ​ຕົນ​ເອງ, ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ, ຫັນ​ເປັນຫຼາຍ​ຮູບຫຼາຍ​ແບບ. ພັກ, ລັດ ຈີນ ກໍ​ກຳ​ນົດ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນທິດ​ທາງ​ບຸ​ລິດ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ການ​ທູດ​ບ້ານ​ໃກ້​ເຮືອນ​ຄຽງ ແລະ ມີ​ທີ່​ຕັ້ງ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ແນວ​ທາງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສັງ​ລວມ​ຂອງ ຈີນ.

ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຮ​ຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ໃໝ່​ຂອງ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ ແລະ ຈາກ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ສອງ​ຝ່າຍ ຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່​ປັບ​ປຸງ​ພື້ນ​ຖານ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ; ຮັກ​ສາ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ, ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ກົນ​ໄກ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວໃຫ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ, ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ທຸກ​ຊ່ອງ​ທາງ​ພັກ, ລັດ​ຖະ​ບານ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ກໍ​ຄື​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ຂະ​ແໜງການ ແລະ ຂັ້ນ​ຕ່າງໆ.

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຊີ້​ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ຖື​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອັນ​ໝັ້ນ​ທ່ຽງ, ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ​ຂອງ ຈີນ ແມ່ນ​ປັດ​ໄຈ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ​ການພັດ​ທະ​ນາ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ, ​ທັງ​ແມ່ນ​ໂອ​ກາດ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ບ້ານ​ໃກ້​ເຮືອນ​ຄ​ຽງ, ໃນ​ນັ້ນ ມີ ຫວຽດ​ນາມ. ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ຈີນ ຄັ້ງ​ນີ້ ຈະ​ເປີດ​ເຂດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່, ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມ​າ​ເຖິງ.

(ແຫ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຕ້ອ​ນ​ຮັບ​ບຸນປີ​ໃໝ໋​ປະ​ຈຳ​ຊາດ​ຢ່າງ​ອົບ​ອຸ່ນ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຕ້ອ​ນ​ຮັບ​ບຸນປີ​ໃໝ໋​ປະ​ຈຳ​ຊາດ​ຢ່າງ​ອົບ​ອຸ່ນ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ, ນະ​ຄອ​ນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໄດ້​ຈັດ​ລາຍ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ນັກ​ສຶກ​ສາ ລາວ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ທີ່​ພວມ​ຮ່ຳ​ຮຽນ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່ (ລາວ) ແລະ ບຸນ Chol Chnam Thmey ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ປີ 2026.
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