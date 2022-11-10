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ຂ່າວສານ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ນາຍ​ທະ​ຫານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ​ໜຸ່ມ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ວັນທີ 9 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນເຫ້ວ (ແຂວງເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ), ໄດ້ດຳເນີນການໂອ້ລົມສົນທະນານາຍທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 1, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນັກງານ, ນາຍທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນສອງປະເທດ ເກືອບ 100 ຄົນ.
  ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາ (ພາບ: bienphong.com.vn)  

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ບັນດາຜູ້ແທນຖືວ່າ: ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຖັນແຖວນາຍທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນໜຸ່ມຂອງສອງປະເທດ ຄວນເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຊືມ ແລະ ຮ່ຳຮຽນບັນດາທັດສະນະ, ຄວາມຮັບຮູ້ລວມທີ່ບັນລຸໄດ້ລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ, ສອງກອງທັບ; ມີຄວາມຕະລຸມບອນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ສົມທົບກັນຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາເຂດຊາຍແດນຢ່າງມີໄຊ; ຈັດຕັ້ງການລາດຕະເວນສອງຝ່າຍເພື່ອແນໃສ່ປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ກວດພົບ, ສະກັດກັ້ນການກະທຳລະເມີດ, ປ່ຽນແປງເສັ້ນຊາຍແດນ, ລະບົບຫຼັກໝາຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ຖັນແຖວພະນັກງານ, ນາຍທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນໜຸ່ມຂອງສອງປະເທດ ຕ້ອງເປັນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງ, ນຳໜ້າໃນການສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງການຕໍ່ສູ້, ຕ້ານ, ເຮັດໃຫ້ກົນອຸບາຍ, ເຈດຕະນາແບ່ງແຍກສາຍພົວພັນໄມຕິຈິດມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດຂອງບັນດາອິດທິກຳລັງປໍລະປັກປະລາໄຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຂອງ​ລາວ ຢ່າງ​ແຮງ ແລະ ຮອບ​ດ້ານ

ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຂອງ​ລາວ ຢ່າງ​ແຮງ ແລະ ຮອບ​ດ້ານ

ທ່ານນາງ ສີໄສ ລືເດດມູນສອນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ແບ່ງປັນບັນດາບົດຮຽນປະສົບການອັນລ້ຳຄ່າໃຫ້ແກ່ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ ລາວ ໃນວຽກງານບຳລຸງສ້າງການນຳຂັ້ນສູງ ກໍ່ຄືທຸກຂັ້ນ, ໜ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ.
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