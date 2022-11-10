ຂ່າວສານ
ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງນາຍທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ບັນດາຜູ້ແທນຖືວ່າ: ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຖັນແຖວນາຍທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນໜຸ່ມຂອງສອງປະເທດ ຄວນເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຊືມ ແລະ ຮ່ຳຮຽນບັນດາທັດສະນະ, ຄວາມຮັບຮູ້ລວມທີ່ບັນລຸໄດ້ລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ, ສອງກອງທັບ; ມີຄວາມຕະລຸມບອນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ສົມທົບກັນຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາເຂດຊາຍແດນຢ່າງມີໄຊ; ຈັດຕັ້ງການລາດຕະເວນສອງຝ່າຍເພື່ອແນໃສ່ປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ກວດພົບ, ສະກັດກັ້ນການກະທຳລະເມີດ, ປ່ຽນແປງເສັ້ນຊາຍແດນ, ລະບົບຫຼັກໝາຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ຖັນແຖວພະນັກງານ, ນາຍທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນໜຸ່ມຂອງສອງປະເທດ ຕ້ອງເປັນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງ, ນຳໜ້າໃນການສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງການຕໍ່ສູ້, ຕ້ານ, ເຮັດໃຫ້ກົນອຸບາຍ, ເຈດຕະນາແບ່ງແຍກສາຍພົວພັນໄມຕິຈິດມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດຂອງບັນດາອິດທິກຳລັງປໍລະປັກປະລາໄຊ.