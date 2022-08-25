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ຂ່າວສານ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບົດ​ບາດ​ຂອງວຽກ​ງານ​ການ​ທູດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫາກໍປະກາດຄຳສັ່ງຂອງຄະນະເລຂາກ່ຽວກັບວຽກງານການທູດເສດຖະກິດຮັບໃຊ້ການພັດທະນາປະເທດຊາດຮອດປີ 2030.

ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫາກໍປະກາດຄຳສັ່ງຂອງຄະນະເລຂາກ່ຽວກັບວຽກງານການທູດເສດຖະກິດຮັບໃຊ້ການພັດທະນາປະເທດຊາດຮອດປີ 2030.

   

ທ່ານຫວໍວັນເຖືອງ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ

ຄຳສັ່ງສະບັບດັ່ງກ່າວເນັ້ນໜັກວ່າ ວຽກງານການທູດເສດຖະກິດແມ່ນໜ້າທີ່ພື້ນຖານ, ເປັນໃຈກາງຂອງພື້ນຖານການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ສ້າງກຳລັງໜູນສຳຄັນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ; ສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງ, ເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ, ສ້າງທ່າປະສົມປະສານຜົນປະໂຫຍດເສດຖະກິດກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື; ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດສາກົນ; ສືບຕໍ່ຫັນ ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫຼາຍຝ່າຍ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມື, ຫຼີກລ້ຽງການເອື່ອຍອີງໃສ່ຕະຫຼາດ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມມືໃດໜຶ່ງ.

    ໃນຄຳສັ່ງສະບັບນີ້, ຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມສະພາບການ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຄາດຄະເນ, ເປັນເສນາທິການຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບເສດຖະກິດສາກົນ, ຍູ້ແຮງວຽກງານບໍາລຸງກໍ່ສ້າງຍົກສູງຄຸນນະທາດການເມືອງ, ກຳລັງຄວາມສາມາດ, ລະດັບຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຖັນແຖວພະນັກງານເຮັດວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການທູດເສດຖະກິດ; ຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນການຄຸ້ມຄອງລັດ ສຳລັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວການທູດເສດຖະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານສິງກະໂປ ທ່ານນາງ Josephine Teo, ຕີລາຄາວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແລະ ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ສຳຄັນຂອງສິງກະໂປໃນ ອາຊຽນ.
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