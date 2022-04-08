ຂ່າວສານ
ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຕໍ່ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການພັດທະນາໄວ ແລະ ຍືນຍົງ ແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ແມ່ນເປົ້າໝາຍໃນ ນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມທັງໝົດ.
ທ່ານຫວູຫ໋າຍຮ່າ ຫົວໜ້າກຳມາທິການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ເມສາ, ກອງປະຊຸມ “ບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຕໍ່ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ” ໄດ້ຈັດຕັ້ງຕາມຮູບແບບໂດຍກົງສົມທົບທາງໄກ. ກອງປະຊຸມໂດຍກຳມາທິການພົວພັນຕ່າງປະເທດສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດສັງຄົມພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ໂຄງການພັດທະນາຂອງ ສປຊ ແລະ ສະຫະພັນລັດຖະສະພາໂລກພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການພັດທະນາໄວ ແລະ ຍືນຍົງ ແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ແມ່ນເປົ້າໝາຍໃນ ນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມທັງໝົດ. ໃນວິວັດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ, ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດຢ່າງທັນການ, ປຸກລຸກທຸກຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະພັນລັດຖະສະພາໂລກ (IPU) Martin Chungong ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາລັດຖະສະພາສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດຖະສະພາສ້າງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຄວາມສະເໝີພາບໃຫ້ແກ່ບັນດາເປົ້າໝາຍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນກຸ່ມເປົ້າໝາຍພິເສດ ແລະ ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງກ່ວາໝູ່.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)