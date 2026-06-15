ຂ່າວສານ
ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ “ຂົວເຊື່ອມຕໍ່” ຂອງ ຫວຽດນາມ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ລັດເຊຍ - ອາຊຽນ ຕື່ມອີກ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 – 18 ມິຖຸນາ ທີ່ຈະມາເຖິງ, ທ່ານ ເລມິນຮຶງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 35 ປີແຫ່ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ, ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Kazan, ຕາມຄຳເຊີນຂອງ ທ່ານ Vladimir Putin, ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າ SOM – ASEAN ໄດ້ຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ.
ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ແລ້ວ, ເປົ້າໝາຍລຸລ່ວງຂອງການໄປປະຕິບັດງານຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ແມ່ນເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນ “ຂົວເຊື່ອມຕໍ່” ຂອງ ຫວຽດນາມ, ຊຸກຍູ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ບັນດາການກຳນົດທິດທີ່ແທດຈິງ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ. ຫວຽດນາມ ຈະສຸມໃສ່ບັນດາບຸລິມະສິດ, ຄື: ຫວຽດນາມ ຈະພ້ອມກັບບັນດາປະເທດຊຸກຍູ້ວິທີສຳຜັດທີ່ແທ້ຈິງ, ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງໝາກຜົນການຮ່ວມມືຢ່າງລະອຽດໃນການຮ່ວມມື ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ; ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກເປີດກວ້າງຂອບເຂດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບພາກພື້ນ ອາຊີ - ເອີລົບ; ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດແລກປ່ຽນສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມຈະຮັບຮອງເອົາເອກະສານຢູ່ນອກການກຳນົດທິດການຮ່ວມມື ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາຂອງທັງ ອາຊຽນ ແລະ ລັດເຊຍ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີກວ່າໃນສະພາບການໃໝ່.