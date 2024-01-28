ຂ່າວສານ
ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ (Avila) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານປີ 2023, ວາງອອກທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວປີ 2024 ແລະ ຈັດຕັ້ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 14 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ເຢືອງດິ່ງບ໋າງ, ປະທານສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ໄດ້ຮັບການຍົກສູງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ການຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນ, ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລົງທຶນ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຟົດຟື້ນທີ່ສຸດໃນປີ 2023, ບັນດາສະມາຄົມເຂດ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະມາຄົມ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງ, ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍເຫດການເຊື່ອມຕໍ່ພົວພັນແລກປ່ຽນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລົງທຶນບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດລາວ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງນອກປະເທດລາວອີກດ້ວຍ. ໃນປີນີ້, ສະມາຄົມຈະສຸມໃສ່ສືບຕໍ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະມາຄົມ ແລະ ບັນດາສະມາຄົມເຂດໃຫ້ສົມບຸນແບບ; ປະຕິບັດວຽກງານປະຕິບັດການສົມທົບລະຫວ່າງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະມາຄົມ ແລະ ບັນດາຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມພາກພື້ນເປັນຢ່າງດີ; ພິເສດແມ່ນຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງລະອຽດ, ແທດຈິງ ວຽກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາ ໜູນຊ່ວຍສະມາຊິກ,ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ.