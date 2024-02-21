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ຂ່າວສານ

ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂົວຕໍ່ການຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດຂອງບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ

ພ້ອມທັງ, ເປັນເຈົ້າການປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການ, ວິທີເຮັດ, ຫັນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວການຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດໃຫ້ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາສູນຂໍ້ມູນ - ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ການພົບປະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ

ວັນທີ 19 ກຸມພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ເຮັດວຽກກັບບັນດາຫົວໜ້າອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ ອາຍຸການ 2024 – 2027, ທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງັຍ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການຕາງໜ້າສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາກຳລັງປະຕິບັດວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ; ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ພ້ອມທັງ, ເປັນເຈົ້າການປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການ, ວິທີເຮັດ, ຫັນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວການຖະແຫຼງຂ່າວການຕ່າງປະເທດໃຫ້ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາສູນຂໍ້ມູນ - ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ; ຍາດແຍ່ງບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຈາກປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ເພື່ອແນໃສ່ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ຕໍ່ເພື່ອນມິດສາກົນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດຄວນເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່, ສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຜົນງານ, ຜະລິດຕະພັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕໍ່ເພື່ອນມິດສາກົນ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ; ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໄປສູ່ວົງຄະນະຍາດປະຊາຊົນປະເທດປະຈຳຖິ່ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ສະໜັບສະໜູນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສານ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ເປີດ​ວາ​ລະພິພາກ​ສາ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ຢູ່​ເຂດ​ດິນ​ແດນ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ

ສານ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ເປີດ​ວາ​ລະພິພາກ​ສາ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ຢູ່​ເຂດ​ດິນ​ແດນ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ

ໃນວາລະພິພາກສາ ທີ່ແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 26 ກຸມພາ, ບັນດາ ຜູ້ພິພາກສາ ຈະຕີລາຄາຜົນຕາມມາທາງດ້ານນິຕິກຳ ໂດຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢຶດຄອງຂອງ ອິດສະລາແອັນ ທີ່ກໍ່ຂຶ້ນນັບແຕ່ປີ 1967.
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