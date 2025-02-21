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ຂ່າວສານ

ເສັ້ນ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ ລາວ​ກາຍ - ຮ່າ​ໂນ້ຍ - ຫ໋າຍ​ຝ່ອງ​ຈະ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ

ນັບແຕ່ປີ 2024, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແລກປ່ຽນເປັນຫຼາຍຄັ້ງກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທ່ານ ກົວຈາຄວນ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ)

ຢູ່ວາລະອັດກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວກາຍ - ຮ່າໂນ້ຍ - ຫ໋າຍຝ່ອງ. ຂ່າວຄາວນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກສື່ມວນຊົນ ແລະ ຫາງສຽງຈີນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກການຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳເດືອນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ກຸມພາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ທ່ານ ກົວຈາຄວນ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ນັບແຕ່ປີ 2024, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແລກປ່ຽນເປັນຫຼາຍຄັ້ງກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າໃນການຄົ້ນຄ້ວາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລະດັບຂະໜາດມາດຕະຖານ ລາວກາຍ - ຮ່າໂນ້ຍ - ຫ໋າຍຝ່ອງ ແລະ ວາງແຜນຜັງເສັ້ນທາງລົດໄຟຂະໜາດມາດຕະຖານ ດົ່ງດັງ - ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ມ້ອງກາຍ - ຮະລອງ - ຫ໋າຍຝ່ອງ, ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ ເຫີໂຂ່ ຂອງ ຈີນ ກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟຂະໜາດມາດຕະຖານລາວກາຍຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ໂດຍ​ກົງ​ ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ພັກ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ທັບ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ໂດຍ​ກົງ​ ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ພັກ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ທັບ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າໝົດປີ 2024, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍພື້ນຖານ, ມີໂຄງຮ່າງການປະກອບຈັດຕັ້ງຢ່າງຄົບຊຸດ, ເໝາະສົມກັບບັນດາພາກສ່ວນ, ກຳລັງ.
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