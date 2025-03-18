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ຂ່າວສານ

ເສດ​ຖະ​ກິດ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ແມ່ນ​ໄມ້​ງັດ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດ​ຫວຽດ​ນາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ມະຕິສະບັບອອກໃນເວລາທີ່ຈະມາເຖິງຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນຕ້ອງສຸມໃສ່ປະຕິບັດບາງມາດຕະການ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ

ໃນບົດຂຽນລົງໃນວັນທີ 17 ມີນາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຜົນສຳເລັດລວມຂອງປະເທດພາຍຫຼັງເວລາເກືອບ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຕ້ອງມີການປະກອບສວ່ນສຳຄັນຂອງ ເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນ. ຂົງເຂດເສດຖະກິດເອກະຊົນໄດ້ ແລະ ພວມກາຍເປັນກຳລັງສຳຄັນທີ່ສຸດເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງບໍ່ພຽງແຕ່ອີງຕາມພາກລັດ ຫຼື ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ ຫາກຍັງຕ້ອງອີງຕາມກຳລັງພາຍໃນ ແມ່ນພາກເອກະຊົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ສວມບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນມີການປະກອບສ່ວນຫຼາຍກ່ວາອີກ, ບຸກທະລຸກ່ຽວກັບຂອບຂະໜາດ ແລະ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການແກ້ງແຍ້ງ, ຫວຽດນາມຕ້ອງສືບຕໍ່ມີການປະຕິຮູບບຸກທະລຸກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດ.

ບົນຈິດໃຈນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ມະຕິສະບັບອອກໃນເວລາທີ່ຈະມາເຖິງຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນຕ້ອງສຸມໃສ່ປະຕິບັດບາງມາດຕະການລວມມີ: ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການບູລະນະລະບອບລະບຽບການເສດຖະກິດການຕະຫຼາດຢ່າງຄົບຖວ້ນ, ຕາມການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ, ທັນສະໄໝ, ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ; ປົກປ້ອງສິດຊັບສິນ, ກຳມະສິດ, ສິດເສລີໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາຂອງວິສາຫະກິດເອກະຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ແຂວງ ດຽນ​ບຽນ ແລະ ສ.ຝລັ່ງ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ແຂວງ ດຽນ​ບຽນ ແລະ ສ.ຝລັ່ງ

ໃນການພົບປະ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງບາງໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ພວມໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍໃນບໍລິເວນແຂວງດຽນບຽນ ດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຂອງບັນດາອົງການລັດຖະບານຝລັ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດຄືວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະສິກຳ.
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