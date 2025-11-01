Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຫວຽດ​ນາມ ຜ່າ​ນ​ມູມມອງ​ຂອງ​ສາ​ກົນ

ທະນາຄານ HSBC ແລະ Standard Chartered ໄດ້ພ້ອມກັນຍົກລະດັບການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ຂອງ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນຕາມລຳດັບແມ່ນ 7,9% ແລະ 7,5%, ສູງກວ່າ 2ຄະແນສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການຄາດຄະເນກ່ອນນັ້ນ.
ທ່າກຳປັ່ນຫ໋າຍຝ່ອງ (ພາບ: TTXVN)

ໃນສະພາບການເສດຖະກິດທົ່ວໂລກສືບຕໍ່ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມກົດດັນ ແລະ ໄພຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະກົດຂຶ້ນຄືຈຸດປະກາຍແຈ້ງກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕຂອງພາກພື້ນ ອາຊີ, ດ້ວຍຄວາມໄວໃນການຟື້ນຟູທີ່ເປັນໜ້າປະທັບໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບບັນດາການຜັນແປຢ່າງມີໄຫວພິບ.

ທະນາຄານ HSBC ແລະ Standard Chartered ໄດ້ພ້ອມກັນຍົກລະດັບການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ຂອງ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນຕາມລຳດັບແມ່ນ 7,9% ແລະ 7,5%, ສູງກວ່າ 2ຄະແນສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການຄາດຄະເນກ່ອນນັ້ນ. ກໍ່ຄ້າຍຄືກັນ, ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຄື ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF), ທະນາຄານໂລກ (WB) ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ກໍ່ດັດປັບເພີ່ມການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມຂຶ້ນ, ຖືນີ້ແມ່ນ ຈຸດປະກາຍແຈ້ງທີ່ຫາຍາກ ໃນການຮັກສາທ່າຟື້ນຟູໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ” ໃນທ່າມກາງສະພາບການເສດຖະກິດໂລກຍັງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຫຼາຍການຜັນແປ.

ຕາມ Standard Chartered ແລ້ວ, ສາມປັດໄຈຫຼັກຊ່ວຍຫວຽດນາມ ຮັກສາທ່າເຕີບໂຕຢ່າງໝັ້ນແກ່ນລວມມີ: ການຄ້າທີ່ເປັນປົກກະຕິ, ກະແສເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດມີການຟື້ນຟູຢ່າງແຮງ. ສ່ວນ HSBC ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມກາຍເປັນການເລືອກດທະສາດໃນວິວັດການສ້າງໂຄງປະກອບມຸນຄ່າທົ່ວໂລກຄືນໃໝ່, ຍ້ອນສະພາບແວດລ້ອມມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ນະໂຍບາຍປີການເງິນທີ່ມີໄຫວພິບ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອຸດສາຫະກຳໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງວ່ອງໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂີ​ດ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ​ຍິງ​ຊາຍ ແລະ ການມອບ​ສິດ​ໃຫ້​ແກ່​ແມ່​ຍິງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ຂີ​ດ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ​ຍິງ​ຊາຍ ແລະ ການມອບ​ສິດ​ໃຫ້​ແກ່​ແມ່​ຍິງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ໃນ 3 ທົດສະວັດຜ່ານມາ, ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງແຮງໃນການຊຸກຍູ້ສິດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ຜ່ານການສ້າງລະບົບກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top