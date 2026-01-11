Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເລີ່ມ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ການ​ທູດ

ວັນທີ 9 ມັງກອນ, ລັດຖະບານ ເວເນຊູເອລາ ກຳນົດວ່າໄດ້ເລີ່ມບັນດາການເຈລະຈາກັບ ອາເມລິກາ ເພື່ອແນໃສ່ກ້າວໄປເຖິງການຟື້ນຟູການພົວພັນທາງການທູດທີ່ຖືກຕັດແຍກນັບແຕ່ປີ 2019.
ທ່ານ Yvan Gil, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເວເນຊູເອລາ,(ພາບ: Venezuela's Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

ຕາມທ່ານ Yvan Gil, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເວເນຊູເອລາ, ລັດຖະບານຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວ ນາງ Delcy Rodríguez ໄດ້ຕົກລົງເລີ່ມວິວັດການທາງການທູດສຳຫຼວດກັບ ວໍຊິງຕັນ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງຄະນະຜູ້ແທນທາງການທູດຢູ່ແຕ່ລະປະເທດຄືນໃໝ່. ໃນວັນດຽວກັນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມລິກາ ທ່ານໜຶ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດານັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງ ອາເມລິກາ, ໃນນັ້ນ ມີທ່ານ John McNamara, ນັກການທູດອັນດັບໜຶ່ງຂອງ ອາເມລິກາ ຢູ່ ໂກລົມບີ ໄດ້ມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ກາຣາກາສ ຂອງ ເວເນຊູເອລາ ເພື່ອຕີລາຄາໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຄວາມສາມາດຟື້ນຟູການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖານທູດ ອາເມລິກາ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ. ຝ່າຍ ເວເນຊູເອລາ ກໍ່ໄດ້ປະກາດຈະສົ່ງຄະນະຜູ້ແທນໄປຍັງ ວໍຊິງຕັນ ເພື່ອຕອບຄືນການກະທຳນີ້.

  ຄຳປະກາດຂອງ ກາຣາກາສ ໄດ້ຍົກອອກມາພຽງ 2, 3 ວັນ, ພາຍຫຼັງເວລາທີ່ ອາເມລິກາ ດຳເນີນບັ້ນຮົບການທະຫານເມື່ອວັນທີ 3 ມັງກອນ ຊື່ງພາໄປເຖິງການຈັບຕົວປະທານາທິບໍດີ Nicolas Maduro.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຮຽກ​ຮ້ອງ​​ໂທ​ລະ​ພາບແຫ່ງ​ຊາດ​ ຫວຽດ​ນາມ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຊື່​ສຽງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຮຽກ​ຮ້ອງ​​ໂທ​ລະ​ພາບແຫ່ງ​ຊາດ​ ຫວຽດ​ນາມ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຊື່​ສຽງ

ປີ 2026, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂທລະພາບຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດທິດນຳທີ່ວ່າ: “ສາມັກຄີເປັນເອກະພາບ - ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບືນຕົວຂຶ້ນ - ນະວັດຕະກຳ - ເປັນມືອາຊີບມີປະສິດທິຜົນ - ບຸກທະລຸຢ່າງຮອບດ້ານ - ປະຊາຊົນເຊື່ອໝັ້ນ - ເພື່ອນມິດຮັກແພງ - ຍົກລະດັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ” ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top