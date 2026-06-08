ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສ AFF: ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາພັກການເມືອງ ແລະ ຕົວເມືອງ ອາຊຽນ
ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ 2026 (AFF), ວັນທີ 8 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນສອງເຫດການຢູ່ນອກເວທີປາໄສສຳຄັນລວມມີ: ການໂອ້ລົມສົນທະນາ "ບົດບາດຂອງບັນດາພັກການເມືອງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນການສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນ" ແລະ ກອງປະຊຸມການນຳບັນດານະຄອນອາຊຽນ, ປະກອບສ່ວນເປີດກວ້າງບັນດາຊ່ອງທາງຮ່ວມມືເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນພາກພື້ນ.
ການໂອ້ລົມສົນທະນາ “ບົດບາດຂອງບັນດາພັກການເມືອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ” ເຕົ້າໂຮມການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າກວ່າ 10 ພັກການເມືອງໃນພາກພື້ນ. ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນກົນໄກໂອ້ລົມສົນທະນາຫຼາຍຝ່າຍລະຫວ່າງບັນດາພັກການເມືອງຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ. ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການທູດຮອບດ້ານ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ລວມມີສາມເສົາຄ້ຳແມ່ນການທູດພັກ, ການທູດລັດ ແລະ ການທູດປະຊາຊົນ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ກອງປະຊຸມການນຳບັນດານະຄອນ ອາຊຽນໂດຍນະຄອນຮ່າໂນ້ຍຈັດການປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການພັດທະນາຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ຍົກສູງຄວາມສາມາດຮັບມືຕໍ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່.