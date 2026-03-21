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ຂ່າວສານ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ “ສຽງ​ເວົ້າ​ໄວ​ໜຸ່ມ - ການ​ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຊາວ​ໜຸ່ມ” ປີ 2026

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດເວທີປາໄສ “ສຽງເວົ້າໄວໜຸ່ມ - ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມ”. ເວທີປາໄສໄດ້ຖ່າຍທອດສົດໄປເຖິງກວ່າ 16.000 ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນັກງານຊາວໜຸ່ມ, ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ບັນຍາກາດຂອງເວທີປາໄສ (ພາບ: VGP)

ໃນເວທີປາໄສ, ຄະນະເລຂາສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ແນໃສ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການສຶກສາຮ່ຳຮຽນທີ່ປອດໄພ, ເປັນມິດສະໜິດສະໜົມ; ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດ; ແຜ່ກະຈາຍນ້ຳໃຈຫຼີ້ນກິລາໃນໄວໜຸ່ມ. ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊາວໜຸ່ມ, ທ່ານ ຫງວຽນເຕື່ອງເລິມ, ເລຂາສູນກາງຊາວໜຸ່ມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ຈະມີການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການໜູນຊ່ວຍ startup ຕາມລວງເລິກຢ່າງແຮງ, ຍົກລະດັບລະບົບນິເວດໜູນຊ່ວຍຈາກການເຊື່ອມຕໍ່, ລົງທຶນ, ເພາະລ້ຽງຕະຫຼອດຮອດການສ້າງເຄືອຂ່າຍທີ່ປຶກສາ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

        “ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສຸມໃສ່ການຍົກສູງຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດໜຸ່ມໃນສະພາບການໃໝ່, ບຳລຸງຝຶກອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ startup ຈຳນວນ 100.000 ຄົນ. ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ມີແຜນການບຳລຸງກໍ່ສ້າງຕຳແໜ່ງ CEO 10.000 ຄົນ ຢ່າງມີແບບມີແຜນ, ມີຄຸນນະພາບ. ທີສອງແມ່ນ ສືບຕໍ່ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຊີດຊູ, ຊອກຮູ້ແນວຄວາມຄິດ startup, ເຮັດແນວໃດເພື່ອພັດທະນາສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມຢ່າງແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ, ມີຫຼາຍກິດຈະກຳຢ່າງມີແບບມີແຜນ, ເປັນລະບົບກວ່າ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ສ້າງກຳລັງແຮງສັງລວມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫົວ​ໜ້າ​ຜູ້​ຕາ​ງ​ໜ້າ UNESCO: ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ມະ​ນຸດ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແມ່ນ​ປັດ​ໄຈ​ແກ່ນ​ສານ​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ຫົວ​ໜ້າ​ຜູ້​ຕາ​ງ​ໜ້າ UNESCO: ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ມະ​ນຸດ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແມ່ນ​ປັດ​ໄຈ​ແກ່ນ​ສານ​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ວັນທີ 20 ມີນາ ແມ່ນວັນແຫ່ງຄວາມຜາສຸກສາກົນ. ເພື່ອຕອບສະໜອງເຫດການນີ້, ປີ 2026, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ແທດຈິງ, ມີຄວາມໝາຍ, ດ້ວຍສານທີ່ວ່າ “ຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ທຸກຄອບຄົວ”.
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