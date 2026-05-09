ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ: ພັດທະນາພະລັງງານທີ່ກ້າວໜ້າຮັບໃຊ້ບັນດາຂະແໜງເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ
ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ເນັ້ນໜັກໃນເວທີປາໄສນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາພະລັງງານທີ່ກ້າວໜ້າຮັບໃຊ້ບັນດາຂະແໜງເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ” ໂດຍສູນນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ (NIC), ກະຊວງການເງິນສົມທົບກັບ EXCEL Services Corporation (ອາເມລິກາ) ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 08 ພຶດສະພາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ຫວໍຊວັນຮວ່າຍ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ ຖືວ່າ:
“ໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ພວມໃຫ້ບຸລິມະສິດເຖິງການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພະລັງງານ, ພິເສດແມ່ນພະລັງງານທີ່ກ້າວໜ້າ, ນັບມື້ນັບສວມບົດບາດແກ່ນສານ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ແຕ່ປີ 2026 ບັນລຸການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ, ພະລັງງານຕ້ອງໄປກ່ອນບາດກ້າວໜຶ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມປະກາດໃຊ້ຫຼາຍກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແໜງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ໃນນັ້ນ, ການພັດທະນາພະລັງງານພ້ອມກັບການເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືສາກົນ ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດສຳຄັນ, ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.”