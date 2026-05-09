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ຂ່າວສານ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ: ພັດ​ທະ​ນາ​ພະ​ລັງ​ງານ​​ທີ່ກ້າວ​ໜ້າ​ຮັບ​ໃຊ້​ບັນ​ດາ​ຂະ​ແໜງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ

ເລື່ອງ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ຮຽນ​ຮູ້ ແລະ ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອ​ງ​ບັນ​ດາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ກ້າວ​ໜ້າ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ, ລວມ​ທັງ​ພະ​ລັງ​ງາ​ນິວ​ເຄຼຍ​ປ​ອດໄພ ແລະ ທັນ​ສະ​ໄໝ ໄດ້​ຮັບ​ຖື​ວ່າ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປັດ​ໄຈ​ສຳ​ຄັນ ແນ​ໃສ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້າ​ນ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ​ແຫ່ງ​ຊາດ.
  ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ (ພາບ: VGP)  

ນີ້​ແມ່ນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃນ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ພາຍ​ໃຕ້​ຫົວ​ຂໍ້ “ພັດ​ທະ​ນາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ກ້າວ​ໜ້າ​ຮັບ​ໃຊ້​ບັນ​ດາ​ຂະ​ແໜງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ” ໂດຍ​ສູນ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ (NIC), ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ກັບ EXCEL Services Corporation (ອາ​ເມ​ລິ​ກາ) ຈັດ​ຂຶ້ນ ໃນ​ວັນ​ທີ 08 ພຶດ​ສະ​ພາ ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ.

ໃນ​ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ທ່ານ ຫວໍ​ຊວັນ​ຮ​ວ່າຍ, ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ສູນ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຖື​ວ່າ:

“ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ເຖິງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂະ​ແໜງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ສູງ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ພະ​ລັງ​ງານ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ກ້າວ​ໜ້າ, ນັບ​ມື້​ນັບ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ແກ່ນ​ສານ, ດ້ວຍ​ເປົ້າ​ໝາຍ ແຕ່​ປີ 2026 ບັນ​ລຸ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ 2 ຕົວ​ເລກ, ພະ​ລັງ​ງານ​ຕ້ອງ​ໄປ​ກ່ອນ​ບາດ​ກ້າວ​ໜຶ່ງ. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມ​ປະ​ກາດ​ໃຊ້ຫຼາຍ​ກົນ​ໄກ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ຂະ​ແໜງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ. ໃນ​ນັ້ນ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ໄດ້​ຮັບ​ຖື​ວ່າ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສຳ​ຄັນ, ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວທີປາໄສ ແຊງຊາງ ປັກກິ່ງ ປີ 2026 ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ

ເວທີປາໄສ ແຊງຊາງ ປັກກິ່ງ ປີ 2026 ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ

ວັນ​ທີ 08 ພຶດ​ສະ​ພາ, ມີ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ, ນັກ​ຮ​ຽນ​ຮູ້ ແລະ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າກວ່າ 120 ທ່ານ​ທີ່​ມາ​ຈາກກວ່າ 40 ປະ​ເທດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ຈັດກຽມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສແຊ​ງ​ຊາງ ປັກ​ກິ່ງ ແນ​ໃສ່​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ຮ້ອນ​ເຮັ່ງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ, ກໍ​ຄື​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທົ່ວ​ໂລກ.
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