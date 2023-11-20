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ຂ່າວສານ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ໄທ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ ມຽນ​ມາ ​ປີ 2023

ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ໄທ - ກຳປູເຈຍ - ມຽນມາ ປີ 2023 ໄດ້ດຳເນີນໃນເວລາ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 17 – 19 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງອຸດອນ ທານີ, ໄທ ພາຍໃຕ້ການອຸປະຖຳຂອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ. ເວທີປາໄສ ໂດຍສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ໄທ - ຫວຽດນາມ ທົ່ວປະເທດໄທ ສົມທົບກັບສະຫະສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈັດຂຶ້ນ.
ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ໄທ - ກຳປູເຈຍ - ມຽນມາ ປີ 2023 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງອຸດອນ ທານີ, ໄທ (ພາບ: VOV)

ໃນເວທີປາໄສ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ແບ່ງປັນ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນການຄ້າ, ການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ສ້າງຕາໜ່າງລະຫວ່າງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ກັບວິສາຫະກິດຂອງ 5 ປະເທດ ກໍຄືບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຂອງສະຫະສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນຂົງເຂດ: ກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການ, ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ການສົ່ງອອກ ແລະ ການເງິນ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ເວທີປາໄສກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອແນະນຳ, ໂຄສະນາສະພາບແວດລ້ອມລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ, ຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ໄປບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ; ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນປະຕິບັດແຜນຮ່າງຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການ “ລະດົມຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການແນະນຳ, ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ພັດທະນາບັນດາຊ່ອງຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄລຍະ 2020 – 2024” ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ໃນຂອບເຂດຂອງເວທີປາໄສ, ບັນດາວິສາຫະກິດໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື, ຜ່ານນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການປັບປຸງ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງ 5 ປະເທດດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໂຮງ​ໝໍ​ສາ​ກົນ​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ

ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໂຮງ​ໝໍ​ສາ​ກົນ​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ

ທ່ານ ພູຂົງ ບັນນະວົງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການສ້າງຕັ້ງໂຮງໝໍສາກົນ La Vie ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມໝາຍສຳລັບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຂອງ ລາວ ເວົ້າສະເພາະ ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ລາວ ເວົ້າລວມ, ພ້ອມທັງສະແດງການຮ່ວມສຳພັນ, ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ທີ່ນັບມື້ນັບໝັ້ນແກ່ນອີກດ້ວຍ.
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