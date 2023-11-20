ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ໄທ - ກຳປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ ປີ 2023
ໃນເວທີປາໄສ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ແບ່ງປັນ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນການຄ້າ, ການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ສ້າງຕາໜ່າງລະຫວ່າງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ກັບວິສາຫະກິດຂອງ 5 ປະເທດ ກໍຄືບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຂອງສະຫະສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນຂົງເຂດ: ກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການ, ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ການສົ່ງອອກ ແລະ ການເງິນ.
ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ເວທີປາໄສກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອແນະນຳ, ໂຄສະນາສະພາບແວດລ້ອມລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ, ຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ໄປບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ; ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນປະຕິບັດແຜນຮ່າງຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການ “ລະດົມຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການແນະນຳ, ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ພັດທະນາບັນດາຊ່ອງຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄລຍະ 2020 – 2024” ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ໃນຂອບເຂດຂອງເວທີປາໄສ, ບັນດາວິສາຫະກິດໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື, ຜ່ານນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການປັບປຸງ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງ 5 ປະເທດດັ່ງກ່າວ.