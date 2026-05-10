ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສ ແຊງຊາງ ປັກກິ່ງ ປີ 2026 ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມທີ່ແກ່ຍາວແຕ່ວັນທີ 8 – 9 ພຶດສະພາ, ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ມາຈາກ ບຣາຊິນ, ເຢຍລະມັນ, ຝລັ່ງ, ລັດເຊຍ ແລະ ຫຼາຍປະເທດອື່ນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາວາລະປຶກສາຫາລືໂຕະມົນປິ່ນອ້ອມຫຼາຍຫົວຂໍ້ຄືຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສາກົນ ແລະ ອຳນາດກົດໝາຍ, ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຢູ່ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ, ກໍຄືບັນດາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກົນໄກບໍລິຫານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການໝູນໃຊ້ການທະຫານຂອງບັນດາເຕັກໂນໂລຢີຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ.
ກອງປະຊຸມປີນີ້ ສ້າງຂີດໝາຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ 20 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງເວທີປາໄສ ແຊງຊາງ ປັກກິ່ງ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ກອງປະຊຸມພິເສດຈະຖືກດຳເນີນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຈັດກຽມ, ເຕົ້າໂຮມບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຖວໜ້າໂລກ ແນໃສ່ຕີລາຄາບົດບາດຂອງເວທີປາໄສໃນການຊຸກຍູ້ການສົນທະນາ, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ຮັດແຄບຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍ.