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ຂ່າວສານ

ເວທີປາໄສ “ການທ່ອງທ່ຽວກອນຕຸມ - ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ແງ່ຫວັງ”

ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ປະກາດແຜນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030. ເປົ້າໝາຍແມ່ນ ຮອດປີ 2025, ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຈະຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ ປະມານ 3,3 ລ້ານ ເທື່ອຄົນ, ລະດັບເຕີບໂຕສະເລ່ຍບັນລຸ 14% ຕໍ່ປີ.
  ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ (ພາບ: TTXVN)  

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ກອນຕຸມ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊົນແຂວງ ກອນຕຸມ ຈັດ ເວທີປາໄສ “ການທ່ອງທ່ຽວ ກອນຕຸມ - ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ແງ່ຫວັງ”; ປະກາດແຜນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2022 – 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.

ກ່າວຄຳເຫັນທີເວທີປາໄສທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ກອນຕຸມ ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຜະລິດຕິພັນທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ.

ທີ່ເວທີປາໄສ, ຄະນະຈັດຕັ້ງກໍໄດ້ປະກາດແຜນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030. ເປົ້າໝາຍແມ່ນ ຮອດປີ 2025, ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຈະຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ ປະມານ 3,3 ລ້ານ ເທື່ອຄົນ, ລະດັບເຕີບໂຕສະເລ່ຍບັນລຸ 14% ຕໍ່ປີ. ກໍໃນເວທີປາໄສຄັ້ງນີ້, ລາຍການຮ່ວມມືພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງບັນດາແຂວງ ຝູອຽນ, ບິ່ງດິ້ງ, ກວ໋າງງາຍ, ດັກລັກ, ຢາລາຍ, ກອນຕຸມ ກໍໄດ້ລົງນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ

ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ

ວັນທີ 24 ເມສາ, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຕື່ມອີກ 8.813 ຄົນ
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