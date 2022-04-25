ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສ “ການທ່ອງທ່ຽວກອນຕຸມ - ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ແງ່ຫວັງ”
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ກອນຕຸມ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊົນແຂວງ ກອນຕຸມ ຈັດ ເວທີປາໄສ “ການທ່ອງທ່ຽວ ກອນຕຸມ - ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ແງ່ຫວັງ”; ປະກາດແຜນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2022 – 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.
ກ່າວຄຳເຫັນທີເວທີປາໄສ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ກອນຕຸມ ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຜະລິດຕິພັນທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ.
ທີ່ເວທີປາໄສ, ຄະນະຈັດຕັ້ງກໍໄດ້ປະກາດແຜນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030. ເປົ້າໝາຍແມ່ນ ຮອດປີ 2025, ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຈະຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ ປະມານ 3,3 ລ້ານ ເທື່ອຄົນ, ລະດັບເຕີບໂຕສະເລ່ຍບັນລຸ 14% ຕໍ່ປີ. ກໍໃນເວທີປາໄສຄັ້ງນີ້, ລາຍການຮ່ວມມືພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງບັນດາແຂວງ ຝູອຽນ, ບິ່ງດິ້ງ, ກວ໋າງງາຍ, ດັກລັກ, ຢາລາຍ, ກອນຕຸມ ກໍໄດ້ລົງນາມ.