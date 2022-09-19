ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ 2022: ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ ພ້ອມທັງຮັບມືຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ
ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຜູ້ແທນ 400 ທ່ານເຊິ່ງເປັນນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ການນຳບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າອົງການຜູ້ຕາງໜ້າສາກົນປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມວິສາຫະກິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ...ເຂົ້າຮ່ວມ.
ຜູ້ແທນກ່ວາ 400 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກັນຍາ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ປີ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປັບປຸງພື້ນຖານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຊຸກຍູ້ຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຜູ້ແທນ 400 ທ່ານເຊິ່ງເປັນນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ການນຳບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າອົງການຜູ້ຕາງໜ້າສາກົນປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມວິສາຫະກິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ...ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂເວທີປາໄສ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ບັນດາເວທີປາໄສເສດຖະກິດລະດູບານໃໝ່, ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XIII, XIV ແລະ ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ປີ 2021 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ແມ່ນວິທີການສຳຄັນເພື່ອລະດົມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍພູມປັນຍາຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະຊາຊົນ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ຖັນແຖວວິສາຫະກິດ, ນັກທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນບັນດາລັດຖະນະໂຍບາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຍ້ອນມີບັນດາລັດຖະນະໂຍບາຍຖືກຕ້ອງ, ທັນການຂອງສູນກາງ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ການຊີ້ນຳບໍລິຫານຂ້ຽວຂາດຂອງລັດຖະບານ, ທຸຫຂັ້ນ, ຂະແໜງການ ຈາກສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າ, ສຳຄັນ. ເລື່ອງຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປັບປຸງພື້ນຖານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຊຸກຍູ້ຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ” ໃນສະພາບການທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດພວມກະກຽມຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ເພື່ອພິຈາລະນາ, ຕັດສິນຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສ້າງກົດໝາຍ... ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)