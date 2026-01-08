Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເວທີປາໄສເສດຖະກິດສະວິດ - ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງ ທີ 14 ຂອງພັກ

ທ່ານ ນາງ Rachel Nguyen Isenschmid ປາດຖະໜາທີ່ສຸດຕໍ່ບັນດານະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການປຽນແປງໃໝ່ ຮູບແບບການເຕີບໂຕອີງໃສ່ວິທະຍາສາດ- ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.

ໃນການສຳພາດທີ່ຜ່ານມາໃກ້ໆນີ້ ຕໍ່່ນັກຂ່າວຂອງ ສະວິດ ທ່ານ ນາງ Rachel Nguyen Isenschmid - ເລຂາທິການເວທີປາໄສເສດຖະກິດສະວິດ -  ຫວຽດນາມ (SVEF) ຢັ້ງຢືນວ່າ SVEF ຍາມໃດກໍ່່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກຄອມມູນິດຫວຽດນາມ, ຫວັງວ່າກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກຈະຍົກອອກບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດທີ່ລັກສະນະບຸກທະລຸ, ມີວິໄສທັດຍາວນານ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ, ແນໃສ່ຫັນຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຫວຽດນາມ ເປັນປະເທດເຂັ້ມແຂງແຮງກ້າ ໃນປີ 2045 ໃຫ້ປະກົດເປັນຈິງ.

ທ່ານ ນາງ Rachel Nguyen Isenschmid ປາດຖະໜາທີ່ສຸດຕໍ່ບັນດານະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການປຽນແປງໃໝ່ ຮູບແບບການເຕີບໂຕອີງໃສ່ວິທະຍາສາດ- ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ສິ່ງນີ້ຮຽກຮ້ອງການປະຕິຮູບຢ່າງແຂງແຮງຂອງລະບອບລະບຽບການ, ສ້າງພື້ນທີ່ທົດລອງນະໂຍບາຍ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂອງພາກເອກະຊົນ, ສ້າງວິສາຫະກິດນໍາພາທີ່ມີຄວາມສາມາດມີກຳລັງແກ່ງແຍ້ງໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ ໄດ້ຮັບຄວາມຕັ້ງຫວັງວ່າຈະກຳນົດຍຸດທະສາດສຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເພິ່ງຕົນເອງຢ່າງຈະແຈ້ງກວ່າ, ມີຄວາມຕິດພັນລະຫວ່າງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

