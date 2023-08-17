Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ໄທ - ຫວຽດນາມ 2023: ກາລະໂອກາດ ແລະ ໂອກາດບໍ່ຈຳກັດ

ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສປີ 2023, ໄດ້ເປີດບັນດາວາລະປຶກສາຫາລື. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເວທີປາໄສໄດ້ຈັດບັນດາວາລະປຶກສາຫາລືເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດເລີມຕົ້ນ startup
(ວາລະປຶກສາຫາລືໜຶ່ງໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສ)

ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ໄທ - ຫວຽດນາມ 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “1+1 = ກາລະໂອກາດ ແລະ ໂອກາດບໍ່ຈຳກັດ”, ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ, ຢູ່ ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ. ເຫດການໂດຍສະມາຄົມມິດຕະພາບ ໄທ - ຫວຽດນາມ ແລະ ສະມາຄົມ ຫວຽດນາມ - ໄທ ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນ, ເຊິ່ງນອນໃນບັນດາເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ໄທ (2013-2023).

ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສປີ 2023, ໄດ້ເປີດບັນດາວາລະປຶກສາຫາລື. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເວທີປາໄສໄດ້ຈັດບັນດາວາລະປຶກສາຫາລືເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດເລີມຕົ້ນ startup, ນັກທຸລະກິດໜຸ່ມຂອງ 2 ປະເທດແລກປ່ຽນ, ເຈລະຈາກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດດຳເນີນທຸລະກິດ ຕາມບັນດາຫົວຂໍ້, ຄື: “ສ້າງລະບົບນິເວດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໄທ - ຫວຽດນາມ” ແລະ “ສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ແງ່ຫວັງຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດ ໄທ - ຫວຽດນາມ”. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ມີວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງກໍ່ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສຄັ້ງນີ້ເພື່ອວາງສະແດງ, ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນ ກໍຄືຈັດບັນດາການພົບປະແລກປ່ຽນ, ເຮັດວຽກ 2 ຝ່າຍ ແນໃສ່ຊອກຮູ້ກາລະໂອກາດລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດຢູ່ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສດຖະກິດຈາກການເດີນທະເລ- ບາດກ້າວບຸກທະລຸເພື່ອສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງຈາກທະເລ

ເສດຖະກິດຈາກການເດີນທະເລ- ບາດກ້າວບຸກທະລຸເພື່ອສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງຈາກທະເລ

ເສດຖະກິດຈາກການເດີນທະເລລວມມີ: ທ່າກຳປັ່ນ, ລະບົບການຂົນສົ່ງ, ອຸດສາຫະກຳຕໍ່ກຳປັ່ນ, ໃນນັ້ນທ່າກຳປັ່ນແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນໃນລະບົບ logisitics ເຊິ່ງສິນຄ້າໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກການຂົນສົ່ງທາງບົກໄປຍັງທາງທະເລ. ປະຈຸບັນ, ການຂົນສົ່ງທາງທະເລກວມເອົາ 90% ຂອງຍອດຈຳນວນສິນຄ້ານຳເຂົ້າ- ສົ່ງອອກ ແລະ ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພາຍໃນປະເທດ, ແມ່ນສາຍຂົນສົ່ງຕົ້ນຕໍໃນການຂົນສົ່ງ, ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມວາງຄາດໝາຍຮອດປີ 2030 ຈະມີບາດກ້າວບຸກທະລຸຢ່າງສຳເລັດຜົນກ່ຽວກັບບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດທາງທະເລ, ໃນນັ້ນມີເສດຖະກິດທາງທະເລ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top