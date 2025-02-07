ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າແຂວງ ຮ່າຢາງ
ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ຮ່າຢາງ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 5 ກຸມພາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມລະດົມກຳລັງໃຈປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ເມືອງ ກວານບະ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍໃນບໍລິເວນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ, ຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເມືອງ ກວານບະເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດລວມຂອງແຂວງ, ຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ໄດ້ກຳນົດທິດຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເມືອງ ກວານບະ, ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້, ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຈຳກັດ, ພ້ອມກັນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈອອກກຳລັງແຮງແຂ່ງຂັນ ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງມີໄຊ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມໄດ້ມອບໂຄງການກໍ່ສ້າງພະແນກກວດປິ່ນປົວພະຍາດ - ໂຮງໝໍຫຼາຍຂະແໜງເມືອງກວານບະໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເມືອງກວານບະ.