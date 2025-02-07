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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ​ຢ້ຽມ​ຢາມ, ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ​ແຂວງ ຮ່າ​ຢາງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ, ຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເມືອງ ກວານບະເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດລວມຂອງແຂວງ, ຂອງປະເທດຊາດ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າແຂວງ ຮ່າຢາງ

ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ຮ່າຢາງ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 5 ກຸມພາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມລະດົມກຳລັງໃຈປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ເມືອງ ກວານບະ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍໃນບໍລິເວນ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ, ຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເມືອງ ກວານບະເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດລວມຂອງແຂວງ, ຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ໄດ້ກຳນົດທິດຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເມືອງ ກວານບະ, ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້, ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຈຳກັດ, ພ້ອມກັນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈອອກກຳລັງແຮງແຂ່ງຂັນ ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງມີໄຊ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມໄດ້ມອບໂຄງການກໍ່ສ້າງພະແນກກວດປິ່ນປົວພະຍາດ - ໂຮງໝໍຫຼາຍຂະແໜງເມືອງກວານບະໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເມືອງກວານບະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື​່ອງ ທະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ຢູ່​ເຂດ​ພະ​ລາ​ຊະ​ວັງ​ທັງ​ລອງ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື​່ອງ ທະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ຢູ່​ເຂດ​ພະ​ລາ​ຊະ​ວັງ​ທັງ​ລອງ

ພິທີດັ່ງກ່າວມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳພື້ນເມຶອງຄື: ຟ້ອນສິງໂຕ, ຕີກອງບຸນ, ຟ້ອນທຸງ, ກອງບຸນທອງລອງ…
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