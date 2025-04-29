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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ພັກ​ແນວ​ໂຮມ​ປົດ​ປ່ອຍ ໂມ​ຊຳ​ບິກ (FRELIMO)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກເຖິງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພັກ FRELIMO , ພ້ອມກັບບັນດາພັກເພື່ອນມິດ, ອ້າຍນ້ອງມາຈາກ ອາບຟຼິກກາ ກໍ່ຄືຫຼາຍພາກພື້ນໃນໂລກ ແມ່ນຄວາມປະຕິຊົມຊືນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ການສະໜັບສະໜູນ, ລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກແນວໂຮມປົດປ່ອຍ ໂມຊຳບິກ (FRELIMO) (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Chakil Aboobacar ເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກແນວໂຮມປົດປ່ອຍ ມໍຊຳບິກ (FRELIMO)ກຳອຳນາດ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30/04/1975 - 30/04/2025).

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກເຖິງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພັກ FRELIMO , ພ້ອມກັບບັນດາພັກເພື່ອນມິດ, ອ້າຍນ້ອງມາຈາກ ອາບຟຼິກກາ ກໍ່ຄືຫຼາຍພາກພື້ນໃນໂລກ ແມ່ນຄວາມປະຕິຊົມຊືນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ການສະໜັບສະໜູນ, ລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ. ສ່ວນທ່ານ Chakil Aboobacar ເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກ FRELIMOໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ໂມຊຳບິກ, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງຢ່າງສູງ ຂອງພັກ FRELIMO ແລະ ປະຊາຊົນ ໂມຊຳບິກ ໃນການເຮັດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນດີງາມໃນຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ ແລະ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ໂມຊຳບິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາຍ​ການ​ໂທ​ລະ​ພາບ ບົດ​ເພງສະຫຼອງ​ໄຊ​ດັງ​ກ້ອງ​ກັງ​ວານ​ຕະຫຼອດ​ໄປ - ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ ແລະ ຄວາມ​ໝາຍ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ ມະ​ຫາ​ໄຊ​ລະ​ດູບານ​ໃໝ່ 1975

ລາຍ​ການ​ໂທ​ລະ​ພາບ “ບົດ​ເພງສະຫຼອງ​ໄຊ​ດັງ​ກ້ອງ​ກັງ​ວານ​ຕະຫຼອດ​ໄປ” - ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ ແລະ ຄວາມ​ໝາຍ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ ມະ​ຫາ​ໄຊ​ລະ​ດູບານ​ໃໝ່ 1975

ລາຍການໂທລະພາບ “ບົດເພງສະຫຼອງໄຊດັງກ້ອງກັງວານຕະຫຼອດໄປ” ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປິນ 1.200 ຄົນ ຢູ່ສາມສະຖານທີ່ຖ່າຍທອດສົດ ພາກເໜືອ - ພາກກາງ - ພາກໃຕ້.
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