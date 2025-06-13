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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທ​າ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລິດ​ວາ

ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ລິດວາ Gitanas Nauseda ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີ ລິດວາ Gitanas Nauseda (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Gitanas Nauseda ໄດ້ແລກປ່ຽນບາງທິດທາງ, ມາດຕະການໃຫຍ່ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລິດວາ ຜ່ານການເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ພະລັງງານ, ກະສິກຳ, ແຮງງານ… ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ຜ່ານນັ້ນຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ແລະ ສະເໜີ ອຳນາດການປົກຄອງລິດວາສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຮ່ຳຮຽນທີ່ເປັນປົກກະຕິຢູ່ລິດວາ, ເພີ່ມທະວີການບຳລຸງສ້າງນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂົງເຂດທີ່ລິດວາມີ ທ່າແຮງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ໂຮມ​ເຂົ້າຍັງ​ເຫຼືອ 34 ແຂວງ, ນະ​ຄອນ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ຫວຽດ​ນາມ ໂຮມ​ເຂົ້າຍັງ​ເຫຼືອ 34 ແຂວງ, ນະ​ຄອນ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ດ້ວຍອັດຕາ 96,44% ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ມີໜ້າໄດ້ເຫັນດີ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການສັບຊ້ອນຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນແຂວງປີ 2025. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທົ່ວປະເທດມີ 34 ຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານ, ລວມມີ 6 ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ແລະ 28 ແຂວງ.
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