ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີ ລິດວາ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Gitanas Nauseda ໄດ້ແລກປ່ຽນບາງທິດທາງ, ມາດຕະການໃຫຍ່ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລິດວາ ຜ່ານການເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ພະລັງງານ, ກະສິກຳ, ແຮງງານ… ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ຜ່ານນັ້ນຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ແລະ ສະເໜີ ອຳນາດການປົກຄອງລິດວາສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຮ່ຳຮຽນທີ່ເປັນປົກກະຕິຢູ່ລິດວາ, ເພີ່ມທະວີການບຳລຸງສ້າງນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂົງເຂດທີ່ລິດວາມີ ທ່າແຮງ.