ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ອິນໂດເນເຊຍ ທາງລັດຖະກິດ, ຢ້ຽມຢາມ ຄະນະເລຂາອາຊຽນ ແລະ ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ Prabowo Subianto ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ, ປະທານພັກຂະບວນການ ອິນໂດເນເຊຍ ຍິ່ງໃຫ່ຍ (Gerindra), ທ່ານ Kao Kim Hourn ເລຂາທິການໃຫ່ຍ ອາຊຽນ ແລະ ທ່ານ Lawrence Wong, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ, ເລຂາທິການໃຫ່ຍພັກການກະທຳເພື່ອ ປຊຊ ສິງກະໂປ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມີນາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິການງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄປຢ້ຽມຢາມ ອິນໂດເນເຊຍ ທາງລັດຖະກິດ, ຢ້ຽມຢາມ ຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ແລະ ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 9 ຫາວັນທີ 13 ມີນາ 2025.
ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການທູດຢ່າງມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ, ຖືການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງໃນພາກພື້ນເປັນສຳຄັນ, ໃນນັ້ນ ມີສອງຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແມ່ນ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຮງກ່ວາອີກຈິດໃຈເປັນເຈົ້າການ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະດິດຄິດສ້າງຂອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທ້ຈິງ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປະຕິບັດຄວາມມຸ່ງຫວັງອະນາຄົດຂອງ ອາຊຽນ.