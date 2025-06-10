ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ແຜນນະໂຍບາຍໂຮມ ສາມແຂວງ ເລິມດົ່ງ, ບິ່ງທ້ວນ, ດັກນົງເຂົ້າກັນ ນະໂຍບາຍໃຫຍ່
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງ ເລິມດົ່ງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ເລິມດົ່ງ ແລະ ຄະນະປະຈຳບັນດາຄະນະພັກແຂວງແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ ແລະ ດັກນົງກ່ຽວກັບສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາມະຕິ, ບົດສະຫຼຸບຂອງສູນກາງ, ການສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ 3 ທ້ອງຖິ່ນຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວຽກງານຮັບປະກັນການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມຊີ້ແຈ້ງວ່າແຜນນະໂຍບາຍໂຮມສາມແຂວງເຂົ້າກັນ ເພື່ອສ້າງແຂວງເລິມດົ່ງ (ໃໝ່) ແມ່ນນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດ, ທັງມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ທັງມີລັກສະນະທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ເພື່ອນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ຈັດສັນຄືນເຂດພັດະນາຕາມທິດເປີດກ້ວາງ, ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ຍືນຍົງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:
ການໂຮມບັນດາອົງການ, ສຳນັກງານເຂົ້າກັນ ຕ້ອງດຳເນີນຢ່າງມີວິທະຍາສາດ, ໂປ່ງໃສ, ເປີດເຜີຍ, ມີພາວະວິໄສ. ຕ້ອງຖືຄຸນສົມບັດ, ຄວາມສາມາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ປະສິດທິຜົນໃນການເຮັດວຽກແມ່ນໄມ້ວັດສູງສຸດໃນການສັບຊ້ອນພະນັກງານ. ທຸກວຽກງານຕ້ອງປະຕິບັດບົນຈິດໃຈວັດທະນະທຳມະນຸດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຖືກຕ້ອງການຂໍ້ກຳນົດ. ບັນດາຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃໝ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບເຮືອນຢູ່, ໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ລູກຫຼາຍ, ເງື່ອນໄຂດຳລົງຊີວິດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈປະຕິບັດວຽກງານ, ອຸທິດສ່ວນຍາວນານ.