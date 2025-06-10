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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໂຮມ ສາມ​ແຂວງ ເລິມ​ດົ່ງ, ບິ່ງ​ທ້ວນ, ດັກ​ນົງ​ເຂົ້າ​ກັນ ນະໂຍ​ບາຍ​ໃຫຍ່

ແຜນນະໂຍບາຍໂຮມສາມແຂວງເຂົ້າກັນ ເພື່ອສ້າງແຂວງເລິມດົ່ງ (ໃໝ່) ແມ່ນນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດ, ທັງມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ທັງມີລັກສະນະທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ເພື່ອນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ຈັດສັນຄືນເຂດພັດະນາຕາມທິດເປີດກ້ວາງ, ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ຍືນຍົງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງ ເລິມດົ່ງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ເລິມດົ່ງ ແລະ ຄະນະປະຈຳບັນດາຄະນະພັກແຂວງແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ ແລະ ດັກນົງກ່ຽວກັບສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາມະຕິ, ບົດສະຫຼຸບຂອງສູນກາງ, ການສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ 3 ທ້ອງຖິ່ນຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວຽກງານຮັບປະກັນການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມຊີ້ແຈ້ງວ່າແຜນນະໂຍບາຍໂຮມສາມແຂວງເຂົ້າກັນ ເພື່ອສ້າງແຂວງເລິມດົ່ງ (ໃໝ່) ແມ່ນນະໂຍບາຍຊີ້ຂາດ, ທັງມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ທັງມີລັກສະນະທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ເພື່ອນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ຈັດສັນຄືນເຂດພັດະນາຕາມທິດເປີດກ້ວາງ, ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ຍືນຍົງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:

ການໂຮມບັນດາອົງການ, ສຳນັກງານເຂົ້າກັນ ຕ້ອງດຳເນີນຢ່າງມີວິທະຍາສາດ, ໂປ່ງໃສ, ເປີດເຜີຍ, ມີພາວະວິໄສ. ຕ້ອງຖືຄຸນສົມບັດ, ຄວາມສາມາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ປະສິດທິຜົນໃນການເຮັດວຽກແມ່ນໄມ້ວັດສູງສຸດໃນການສັບຊ້ອນພະນັກງານ. ທຸກວຽກງານຕ້ອງປະຕິບັດບົນຈິດໃຈວັດທະນະທຳມະນຸດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຖືກຕ້ອງການຂໍ້ກຳນົດ. ບັນດາຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃໝ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບເຮືອນຢູ່, ໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ລູກຫຼາຍ, ເງື່ອນໄຂດຳລົງຊີວິດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈປະຕິບັດວຽກງານ, ອຸທິດສ່ວນຍາວນານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Tuvalu ແລະ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ UNESCO

ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Tuvalu ແລະ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ UNESCO

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມຖືເປັນສຳຄັນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບ Tuvalu , ທ່ານປາດຖະໜາຢາກສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດຢ່າງເປັນທາງການໂດຍໄວ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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