ເມື່ອຕອບສຳພາດສື່ມວນຊົນເນື່ອງໃນໂອກາປີໃໝ່ປີມະເສັງ 2025 ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 95 ປີ (3/2/1930 – 3/2/2025), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພາຍຫຼັງເກືອບ 95 ປີ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ, ຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຜົນງານອັນມະຫັດສະຈັນໃນປະຫວັດສາດ, ຜ່ານຜ່າສັງກາດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ສ້າງສັງຄົມນິຍົມ (1930 – 1975); ສັງກາດທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ (1975 – 2025). ແລະ ປັດຈຸບັນ, ປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເຫດການທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ - ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດແມ່ນສັງກາດພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ, ເຕີບໂຕຢ່າງແຮງພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ, ສ້າງປະເທດຫວຽດນາມ ສັງຄົມນິຍົມ, ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ, ສີວິໄລ, ວັດທະນາຖາວອນ, ຜາສຸກ ຢ່າງສຳເລັດຜົນ; ທຽບທັນກັບບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດໃນທົ່ວໂລກ. ຮອດປີ 2030, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພວມພັດທະນາ, ມີພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ; ຮອດປີ 2045 ກາຍເປັນປະເທດສັງຄົມນິຍົມພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງ; ປະຊາຊົນທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ມີຊີວິດອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກ, ເສລີພາບ, ສີວິໄລ. ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດຢ່າງສຸດຂີດ, ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຄວາມຕັດສິນໃຈສູງຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບ ແລະ ທັງລະບົບການເມືອງ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມ, ປະຕິບັດຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາປະເທດຊາດວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ຜາສຸກ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກຫຼາຍກວ່າອີກ.