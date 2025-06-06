ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ວຽກງານປັບປຸງລະບອບລະບຽບການກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບຕ້ອງເປີດເສັ້ນທາງໃຫ້ແກ່ຂໍ້ລະເລີ່ມພັດທະນາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການປັບປຸງລະບອບລະບຽບການກົດໝາຍ ໃຫ້ສົມບູນແບບ(ຄະນະຊີ້ນຳ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີໜຶ່ງ ເພື່ອພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບ: ຮ່າງກົດໝາຍຂໍ້ກຳນົດການເຮັດວຽກຂອງຄະນະຊີ້ນຳ; ຮ່າງບົດລາຍງານມອບໝາຍໜ້າທີ່ຂອງບັນດາສະມາຊິກຄະນະຊີ້ນຳ, ຮ່າງໂຄງການປະຕິບັດງານປີ 2025 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳ, ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການປະກອບຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມລັດຖະທຳມະນູນ 2013, ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການ, ໝາກຜົນຂອງການປັບປຸງ ກົດໝາຍປະຕິບັດການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງອຳນາດ, ແບ່ງສິດອຳນາດໃຫ້ສົມບູນແບບ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຮັບປະກັນບັນດາມາດຕະການປັບປຸງລະບອບລະບຽບການກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບຕ້ອງມີລັກສະນະຕົວຈິງ ແລະ ວິທະຍາສາດສູງ. ບັນດາບັນຫາດ້ານວິຊາການອາດສາມາດຂໍຄຳເຫັນຈາກບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານໃຫ້ຄຳປຶກສາ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງປະຕິບັດການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ຮີບດ່ວນ ແລະ ຕ້ອງວັດແທກໄດ້ໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້.