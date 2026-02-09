Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມອວຍ​ພອນ​ບຸນ​ເຕັດ​ອົງ​ຄະ​ນະ​ພັກ, ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ, ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມໝາຍເປັນບານພັບ, ຕັດສິນການປະຕິບັດເປົາໝາຍ 100 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ (1930 – 2030).
  ການພົບປະ (ພາບ: VOV)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດກະກຽມຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະເມຍ 2026, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກຸມພາຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນບຸນເຕັດອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມໝາຍເປັນບານພັບ, ຕັດສິນການປະຕິບັດເປົາໝາຍ 100 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ (1930 – 2030) ແລະ ສ້າງພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ 100 ປີແຫ່ງວັນສະຖາປະນາປະເທດຊາດ (1945 - 2045).

ການເຊື່ອມຊືມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຄົບຊຸດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ບັນດາຕະຕິຍຸດທະສາດຂອງກົມການເມືອງ, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ອາຍຸການ 2025 – 2030. ຫັນເປັນ ລະອຽດດ້ວຍໂຄງການກະທຳທີ່ມີວຽກງານຈະແຈ້ງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມຄືບໜ້າ; ຈັດຕັ້ງສຳເລັດການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ, ຮັບປະກັນປະຊາທິປະໄຕ, ຄວາມປອດໄພ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

