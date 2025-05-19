Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ມະ​ຕິຍຸດ​ທະ​ສາດ 4 ສະ​ບັບ ນຳ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ບືນ​ຕົ​ວ​ຂຶ້ນ

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ມະຕິ 4 ສະບັບນີ້ແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນຂອງພື້ນຖານລະບອບລະບຽບການ, ສ້າງກຳລັງໜູນຢ່າງແຮງເພື່ອນຳຫວຽດນາມ ພັດທະນາ, ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ຫັນການປະຕິບັດວິໄສທັດ ຫວຽດນາມພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດເຊື່ອມຊືມ, ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ ມະຕິເລກທີ 66 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ ແລະ ມະຕິເລກທີ 68 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ພວມດຳເນີນການປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະຕິຮູບ, ສຸມໃສ່ເຂົ້າ ສີ່ບຸກທະລຸລວມມີ: ມະຕິເລກທີ 57  ຂອງກົມການເມືອງ, ຊຸກຍູ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ມະຕິເລກທີ 59 ກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າການໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ມະຕິເລກທີ 68 ກ່ຽວກັບພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດເອກະຊົນຢ່າງແຮງ; ມະຕິເລກທີ 66 ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງຮອບດ້ານ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ມະຕິ 4 ສະບັບນີ້ແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນຂອງພື້ນຖານລະບອບລະບຽບການ, ສ້າງກຳລັງໜູນຢ່າງແຮງເພື່ອນຳຫວຽດນາມ ພັດທະນາ, ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ຫັນການປະຕິບັດວິໄສທັດ ຫວຽດນາມພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ຫວນຄືນບັນດາເນື້ອໃນຫຼັກຂອງມະຕິສະບັບຕ່າງໆ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ມະຕິເລກທີ 68 ໄດ້ວາງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຫັນປ່ຽນຢ່າງຮອບດ້ານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນ. ນີ້ແມ່ນການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຮີບດ່ວນ, ນຳມາເຊິ່ງວິໄສທັດທີ່ຍາວນານ, ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດແງ່ຫວັງພັດທະນາປະເທດໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນກາງສະຕະວັດທີ XXI.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນ​ຊົ​ນ ລາວ​ເຊີດ​ຊູ​ນັກ​ຮົບ​ກອ​ມ​ມູ​ນິດ​ດີ​ເລີດ​ຂອງ ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ

ສື່ມວນ​ຊົ​ນ ລາວ​ເຊີດ​ຊູ​ນັກ​ຮົບ​ກອ​ມ​ມູ​ນິດ​ດີ​ເລີດ​ຂອງ ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ

ປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ນັກຮົບວິທະຊົນປົດປ່ອຍຊາດ ແມ່ນສັນຍາລັກອັນພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງທົ່ວຊາດ, ໄດ້ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການປົດປ່ອຍຊາດຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຕໍ່ສູ້ລວມຂອງບັນດາຊົນຊາດຖືກກົດຂີ່ຂຸດຮີດໃນໂລກ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top