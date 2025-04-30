ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ພ້ອມກັບລາວ ເພື່ອເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ປົກປັກຮັກສາສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ເກີດດອກອອກຜົນ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນແຕ່ລະປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງປະເທດ ເຄີຍຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດ, ປົດປ່ອຍຊາດໃນເມື່ອກ່ອນແລ້ວ, ປັດຈຸບັນ ກໍຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍກັນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.
ການນຳສອງທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນບໍ່ວ່າເງື່ອນໄຂກໍລະນີໃດ, ສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຈະໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ກັນ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ຖະໜຸຖະໜອມ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບໝັ້ນແກ່ນ, ເພື່ອພ້ອມກັນກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນຂອງສອງປະເທດ.
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເຊັ່ນດຽວກັນ.