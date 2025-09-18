ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ພັດທະນາຕົວເມືອງ, ຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ສົມກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນຕົວຈິງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳອົງຄະນະພັກລັດຖະບານກ່ຽວກັບສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິກ່ຽວກັບກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ, ຊົນນະບົດແລະການວາງແຜນກຜັງ, ກໍ່ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ຕົວເມືອງຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຕີລາຄາຢ່າງພາວະວິໄສ, ຮອບດ້ານກ່ຽວກັບສະພາບການ ແລະ ໝາກຜົນການປະຕິບັດບັນດາມະຕິ, ຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງລະອຽດບັນດາບັນຫາ ໄດ້ວາງອອກໃໝ່ພາຍຫຼັງສັບຊ້ອນອົງການບໍລິຫານ, ໂຮມຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນຕາແສງເຂົ້າກັນ ແລະ ອົງການອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສອງຂັ້ນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ຕ້ອງຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດແມ່ນສອງໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດເພີ່ມເຕີມ, ໜູນຊ່ວຍກັນ, ບໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກກັນ. ບັນຫາຕົວເມືອງແລະ ບັນຫາຊົນນະບົດບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບັນຫາເສດຖະກິດ ສັງຄົມເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນບັນຫາການເມືອງ, ວັດທະນະທຳ, ສະຫວັດດີການຂອງປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ. ຕົວເມືອງທັນສະໄໝແມ່ນສິວິໄລ, ທັງແມ່ນກຳລັງໜູນ ຂອງການພັດທະນາ, ພ້ອມທັງສ້າງຊົນນະບົດຮັ່ງມີສວຍງາມ, ວັດທະນະທຳ, ຍືນຍົງແມ່ນ ແນວຫຼັງອັນໝັ້ນແກ່ນ.