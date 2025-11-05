Báo Ảnh Việt Nam

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: “ຕ້ອງ​ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ມີ​ສຽງ​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ແທດ​ຈິງ, ມີ​ສິດ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກ​າ​ຢ່າງ​ແທດ​ຈິງ

“ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງສ້າງກົນໄກເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີສຽງເວົ້າຢ່າງແທດຈິງ, ມີສິດຕິດຕາມກວດກາຢ່າງແທດຈິງ, ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາບັນຫາຢ່າງແທດຈິງ”.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື (ພາບ: quochoi.vn)

ນີ້ແມ່ນຄຳເນັ້ນໜັກຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 04 ພະຈິກ ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນວາລະປຶກສາຫາລືຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ກ່ຽວກັບຮ່າງເອກະສານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.

 ເມື່ອຢັ້ງຢືນທິດນຳ “ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ”, ປະຊາຊົນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍຊົມໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນເຈົ້າກຳເຂົ້າຮ່ວມ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາ, ຮ່ວມເດີນທາງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບກົນໄກເພື່ອໃຫ້ພັກນຳພາຢ່າງເດັດຂາດ, ຮອບດ້ານ ແຕ່ບໍ່ເຮັດແທນ, ບໍ່ອ້າງເຫດຜົນປົກປ້ອງກັນ, ບໍ່ຜ່ອນຜັນ; ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານຕາມກົດໝາຍ, ກ້າຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງ; ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ - ສັງຄົມ ກາຍເປັນຂົວຕໍ່ທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈລະຫວ່າງພັກ, ລັດກັບປະຊາຊົນ.

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV (ພາບ: quochoi.vn)

ເມື່ອແບ່ງປັນກ່ຽວກັບ 18 ຈຸດບຸກທະລຸໃນຮ່າງເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊຸດທີ XIV ຂອງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງກົງໄກກົງມາ, ຈະແຈ້ງ, ຕອບສອງຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ລວມມີ: 18 ຈຸດໃໝ່ນັ້ນ ມີຂອບຂະໜາດພຽງພໍຫຼືບໍ ແລະ ຍັງມີບັນຫາໃດແດ່ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລະບຸຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເອກະສານ? ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເລື່ອງເຮັດແຈ້ງບັນດາບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເອກະສານໄດ້ຮັບການຫັນເປັນລະບອບລະບຽບການ, ເຂົ້າສູ່ຊີວິດ, ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ ໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຮ່າງ​ເອ​ກະ​ສານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​​ຄັ້ງ​ທີ XIVຂອງພັກ: ຂີດ​ໝາຍ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ຮ່າງເອກະສານຕີລາຄາ 5 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 10 ປີ 2021 – 2030” ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIVຂອງພັກ, ໃຫ້ຂໍສັງເກດວ່າ: ໃນສະພາບການໂລກມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ, ໂລກລະບາດ, ໄພທຳມະຊາດເກີດຂຶ້ນຢ່າງວຸ້ນວາຍ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມໃນໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ຍັງບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນສຳຄັນແລະພົ້ນເດັ່ນ. ບັນດາໝາກຜົນຮອບດ້ານນັ້ນແມ່ນກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ຫວຽດນາມປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບ 2 ຕົວເລກໃນໄລຍະ 2026 – 2030 ແລະກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045.
