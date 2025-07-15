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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: “ຕອບ​ບຸນ​ແທນ​ຄຸນ” ແມ່ນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໃຫຍ່, ເປັນ​ສຽງ​ເວົ້າ​ຈາກ​ຫົວ​ໃຈ

ວຽກງານ “ຕອບບຸນແທນຄຸນ”, “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ, ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ” ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນສຽງເວົ້າຈາກຫົວໃຈ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເມືອງ, ຫຼັກສິນທຳຂອງທັງລະບົບການເມືອງ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: VOV)

ເນື່ອງໃນໂອກາດລະນຶກເຖິງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ - ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຄົບຮອບ 78 ປີ (27/07/1947 – 27/07/2025), ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ກໍລະກົດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ທະຫານເສຍອົງຄະ, ທະຫານເຈັບເປັນຢູ່ສູນເບິ່ງແຍງດູແລທະຫານເຈັບປ່ວຍ ທ້ວນແທັ່ງ (ຕາແສງ ນິງຊ້າ, ແຂວງ ບັກນິງ). ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຍາມໃດກໍມີທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍທີ່ວ່າ: “ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ ແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າຂອງຊາດ”, ເປັນສັນຍາລັກຂອງນ້ຳໃຈຮັກຊາດ. ວຽກງານ “ຕອບບຸນແທນຄຸນ”, “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ, ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ” ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນສຽງເວົ້າຈາກຫົວໃຈ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເມືອງ, ຫຼັກສິນທຳຂອງທັງລະບົບການເມືອງ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ບັກນິງ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາທະຫານເສຍອົງຄະ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ອຸທິດສ່ວນ, ແຜ່ກະຈາຍມານະຈິດ, ຄຸນຄ່າອັນຕັ້ງໜ້າສູ່ວົງຄະນະຍາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫ໋າຍ​ຝ່ອງ - ສະ​ຖ​ານ​ທີ່​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່

ຫ໋າຍ​ຝ່ອງ - ສະ​ຖ​ານ​ທີ່​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່

ກອງປະຊຸມ ABAC 3 ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 15 – 18 ກໍລະກົດ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນຫຼາຍກ່ວາ 1000 ທ່ານ (ໃນນັ້ນມີຜູ້ແທນສາກົນປະມານ 250 ທ່ານ) ທີ່ມາຈາກ 21 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ APEC, ການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດນາໆຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງການເງິນ, ສູນຄົ້ນຄ້ວາ - ນະວັດຕະກຳສາກົນ…
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