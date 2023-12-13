ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານ ສີຈີ້ນຜິງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ ແລະ ພັນລະຍາ. ພິທີໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຕາມພິທີສູງສຸດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ປະມຸກລັດ.
ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບ ມີການນຳຂັ້ນສູງຫຼາຍທ່ານຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊາວນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ຈຳນວນຫຼາຍ. ເລີ່ມຕົ້ນພິທີຕ້ອນຮັບ, ສຽງປືນໃຫຍ່ 21 ນັດໄດ້ດັງຂຶ້ນຢູ່ ພະລາດຊະວັງທັງລອງ ເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ແລະ ພັນລະຍາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ໄດ້ຍ່າງກວດກອງກຽດຕິຍົດກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຈີນ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງການນຳສູງສຸດຂອງພັກ, ລັດ ຈີນ ມາ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XX ຂອງພັກຄອມມູນິດ ຈີນ ແລະ ພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ 1 ປີ (10/2022).
ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ດຳເນີນໃນຈຸດເວລາ 2 ປະເທດຈັດຕັ້ງສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ຄົບຮອບ 15 ປີ.
ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ດຳເນີນການ ເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສູນກາງພັກ ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ.