ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຄະນະຊີ້ນຳສະຫຼຸບ 40 ປີ ແຫ່ງການປ່ຽນໃໝ່
ເມື່ອເປັນປະທານກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສະຫຼຸບ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະ ທີ່ໄດ້ສ້າງຮ່າງບົດສະຫຼຸບບາງບັນຫາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງຜ່ານ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນເອກະສານສຳຄັນ ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງເຂົ້າໃນການສ້າງຮ່າງບົດລາຍການການເມືອງ ໃກ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງເອກະພາບຄວາມຮັບຮູ້ລວມກ່ຽວກັບສະພາບການໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ ພາຍຫຼັງ 40 ປີ ດຳເນີນຂະບວນການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຈາກນັ້ນ ໄດ້ມີບັນດາການປ່ຽນແປງໃໝ່ ກ່ຽວກັບຮູບແບບ ແລະ ເນື້ອໃນບົດລາຍການ ຢ່າງແຮງກວ່າອີກ ບົນເນື້ອໃຈຈິດໃຈແມ່ນ ຕີລາຄາຕາມຢ່າງຊັດເຈນຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້, ຍົກອອກຈຸດອຸດຕັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ພາວະວິໄສຕໍ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ ທີ່ຍັງ ຫຼື ແກ້ໄຂຢ່າງຊັກຊ້າ, ສືບຕໍ່ຢຶດໝັ້ນກັບພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະເທດຊາດ.