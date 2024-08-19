ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປ.ຈີນ
ຮ່ວມເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ພ້ອມກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຄັ້ງນີ້ ມີທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດ໊ວັນຈຽນ; ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ເລມິງຮຶງ; ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກ ຫງວຽນຊວັນຖັງ; ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ; ທ່ານພົນໂທ ເລືອງຕາມກວາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ; ບັນດາເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກ ເລຮວ່າຍຈູງ; ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ຫງວຽນຢຸຍງອກ ແລະ ກຳມະການສູນກາງພັກບາງທ່ານ.
ເມື່ອເດີນທາງມາຮອດ ກວາງຕຸງ, ຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກທ່ານ ຫວາງຫວີຈູງ ເຈົ້າແຂວງໆ ກວ໋າງຕຸງ, ທ່ານ ສັນສີຢາງ ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ກວ໋າງຈູ ແລະ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
ພາຍຫຼັງເດີນທາງມາຮອດແຂວງ ກວາງຕຸງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຟ້າມຮົ່ງຖ໊າຍ ຢູ່ສວນສາທາລະນະສຸສານ ຮວາງຮວາຢາງ ແລະ ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດຮ່ອງຮອຍສະຖານປະຫວັດສາດ ສະມາຄົມ ຊາວໜຸ່ມປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ຕິດພັນກັບພາລະກິດປະຕິວັດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ນັບແຕ່ປີ 1924 – 1927.