ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ: ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຍາດໄດ້ຜົນງານໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ແລກປ່ຽນບັນດາຫົວຂໍ້ ເຊິ່ງສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈເພື່ອຊີ້ແຈ້ງບັນດາບັນຫາໃຫຍ່, ສຳຄັນ ທີ່ໄດ້ ແລະ ພວມວາງອອກສຳລັບສອງປະເທດໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ.
ສ່ວນທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງພັກ ເວົ້າລວມ ແລະ ສອງສະພາທິດສະດີສູນກາງຂອງສອງພັກ ເວົ້າສະເພາະ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານທິດສະດີ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີ, ສະຫຼຸດພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງແຕ່ລະພັກໃຫ້ມີໄຊ ກໍຄືກະກຽມຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XII ຂອງພັກປະຊາຄົນປະຕິວັດລາວ ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ ຄຳພັນ ເຜີຍຍະວົງ ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ໄດ້ເປັນປະທານການເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງສະພາທິດສະດີສູນກາງຂອງສອງພັກ.