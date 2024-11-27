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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ: ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຍາດ​ໄດ້​ຜົນ​ງານ​ໃໝ່ຫຼາຍ​ຢ່າງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ 11 ລະຫວ່າງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ພະຈິກ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ.
ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ເຂົ້າພົບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ (ພາບ: VOV)
ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ເຂົ້າພົບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ (ພາບ: VOV)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ແລກປ່ຽນບັນດາຫົວຂໍ້ ເຊິ່ງສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈເພື່ອຊີ້ແຈ້ງບັນດາບັນຫາໃຫຍ່, ສຳຄັນ ທີ່ໄດ້ ແລະ ພວມວາງອອກສຳລັບສອງປະເທດໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ.

ສ່ວນທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງພັກ ເວົ້າລວມ ແລະ ສອງສະພາທິດສະດີສູນກາງຂອງສອງພັກ ເວົ້າສະເພາະ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານທິດສະດີ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີ, ສະຫຼຸດພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງແຕ່ລະພັກໃຫ້ມີໄຊ ກໍຄືກະກຽມຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XII ຂອງພັກປະຊາຄົນປະຕິວັດລາວ ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ ຄຳພັນ ເຜີຍຍະວົງ ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ໄດ້ເປັນປະທານການເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງສະພາທິດສະດີສູນກາງຂອງສອງພັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ນະ​ຄອນ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ນະ​ຄອນ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ກ່ຽວກັບວຽກງານຈຸດສຸມເຊິ່ງທາງນະຄອນໄດ້ ແລະ ພວມຜັນຂະຫຍາຍ, ນັ້ນແມ່ນວຽກງານວາງແຜນຜັງ, ຄົມມະນາຄົມສາທາລະນະ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບຳບັດນ້ຳ… ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ສະເໜີທາງນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງປະຕິບັດໄດ້ດີກ່ວາ.
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