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ຂ່າວສານ

ເລື່ອງ​ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູູ່​ຈີນ ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ບັນດາຜູ້ນຳໜ້າຄັ້ງທີ 16 ຂອງ WEF (ກອງປະຊຸມ Davos ລະດູຮ້ອນ), ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Tianjin ແລະເຮັດວຽກຢູ່ຈີນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 – 27 ມິຖຸນາ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຈີນ ຟ້າມແທັງບິ່ງ

ໂດຍຕອບສະໜອງຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປ.ຈີນ Li Qiang ແລະ ທ່ານ Borge Brende ປະທານທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍບໍລິຫານເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ໂລກ (WEF), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ບັນດາຜູ້ນຳໜ້າຄັ້ງທີ 16 ຂອງ WEF (ກອງປະຊຸມ Davos ລະດູຮ້ອນ), ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Tianjin  ແລະເຮັດວຽກຢູ່ຈີນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 – 27 ມິຖຸນາ. ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຈີນ ຟ້າມແທັງບິ່ງແລ້ວ, ເລື່ອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ, ເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນບັນດາການແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລືຊອກຫາມາດຕະການໃຫ້ແກ່ບັນດາບັນຫາເສດຖະກິດ, ການພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ; ກຳແໜ້ນບັນດາບັນຫາ, ທ່າອ່ຽງໃໝ່ຂອງເສດຖະກິດໂລກ… ຜ່ານການພົບປະກັບວົງການການນຳ, ວົງການນັກວາງແຜນນະຍບາຍ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດທົ່ວໂລກ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງສານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ສ້າງສັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໂອກາດຮ່ວມມືກັບບັນດາລັດຖະບານ, ວິສາຫະກິດຮັບໃຊ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ, ໃນສະເພາະໜ້າແມ່ນການຮັບມືກັບການຜັນແປທີ່ສັບສົນຂອງການຄ້າທົ່ວໂລກ.

    ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະມີຫຼາຍກິດຈະກຳສຳຄັນຢູ່ກອງປະຊຸມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຈີນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍຖານະເປັນແຂກຖືກເຊີນພິເສດຂອງວາລະໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍກັບປະທານ WEF Tianjin , ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ວາລະປຶກສາຫາລື: “ສະຕະວັດຂອງອາຊີ ພວມປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍ”, ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະໄຂກອງປະຊຸມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂຮມ 3 ແຂວງນາມດິງ, ຮ່ານາມ ແລະ ນິງບິ່ງ ເຂົ້າກັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ຕ້ອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິຫານເຂດ

ໂຮມ 3 ແຂວງນາມດິງ, ຮ່ານາມ ແລະ ນິງບິ່ງ ເຂົ້າກັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ຕ້ອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິຫານເຂດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມິຖຸນານີ້, ຢູ່ນະຄອນ ນາມດິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດຫວຽດນາມ ໂຕເລີ່ມ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບບັນດາຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ນາມດິງ, ຮ່ານາມ, ນິງບິ່ງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດມະຕິ, ບົດສະຫຼຸບຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ແລະ ວຽກງານສໍາຄັນຈໍານວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນ ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນບໍລິເວນ 3 ແຂວງ.
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