ຂ່າວສານ ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງເຮືອນຮ້ານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນຢູ່ ໄທ 11/04/2025 ພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳເຮືອນຮ້ານ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 9 ເມສາຢູ່ເຂດປູສະນີຍະສະຖານປະທານໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ບ້ານ ໜອງໂອນ, ເທດສະບານເມືອງ, ແຂວງ ອຸດອນທານີ, ພາກອີສານ ໄທ. ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງເຮືອນຮ້ານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນຢູ່ ໄທນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳທຳອິດຂອງໂຄງການເປີດກ້ວາງເຂດປູສະນີຍະສະຖານ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຂອງແຂວງ ອຸດອນທານີ. ເຮືອນຮ້ານປະທານໂຮ່ຈີມີນ ມີເນື້ອທີ 100 ຕາແມັດ, ໄດ້ກໍ່ສ້າງຕາມແບບເຮືອນຮ້ານປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ຄາດວ່າກິດຈະກຳ ຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 136 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ (19/5/1890 - 19/5/2026). (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)