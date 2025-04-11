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ຂ່າວສານ

ເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ​ເຮືອນ​ຮ້ານ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ​ຢູ່ ໄທ

ພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳເຮືອນຮ້ານ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 9 ເມສາຢູ່ເຂດປູສະນີຍະສະຖານປະທານໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ບ້ານ ໜອງໂອນ, ເທດສະບານເມືອງ, ແຂວງ ອຸດອນທານີ, ພາກອີສານ ໄທ.
ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງເຮືອນຮ້ານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນຢູ່ ໄທ
ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳທຳອິດຂອງໂຄງການເປີດກ້ວາງເຂດປູສະນີຍະສະຖານ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຂອງແຂວງ ອຸດອນທານີ. ເຮືອນຮ້ານປະທານໂຮ່ຈີມີນ ມີເນື້ອທີ 100 ຕາແມັດ, ໄດ້ກໍ່ສ້າງຕາມແບບເຮືອນຮ້ານປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ຄາດວ່າກິດຈະກຳ ຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 136 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ (19/5/1890 - 19/5/2026).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຫວຽດ​ນາມ ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຫວຽດ​ນາມ ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງຈະມາຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະກິດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 – 15 ເມສາ 2025
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