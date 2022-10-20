ຂ່າວສານ
ເລີ່ມດຳເນີນການສຳຫຼວດກວດກາ ແຫ່ງຊາດໂດຍສະໝັກໃຈກ່ຽວກັບປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາເລີ່ມດຳເນີນການສຳຫຼວດກວດກາແຫ່ງຊາດໂດຍສະໝັກໃຈປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ປີ 2023.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາເລີ່ມດຳເນີນການສຳຫຼວດກວດກາແຫ່ງຊາດໂດຍສະໝັກໃຈປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ປີ 2023 (ພາບ: TTXVN)
ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິບິກງອກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂດຍຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມການ ສຳຫຼວດກວດກາແຫ່ງຊາດໂດຍສະໝັກໃຈ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ປີ 2023, ຫວຽດນາມ ຫວັງຢາກແບ່ງປັນຜົນງານ, ຄວາມຄືບໜ້າທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ບົດຮຽນປະສົບການໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ ຍົກອອກການກຳນົດທິດ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຈຸດສຸມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການ ສຳຫຼວດກວດກາແຫ່ງຊາດໂດຍສະໝັກໃຈ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ຫວຽດນາມ (VNR) ໄດ້ສະເໜີເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນເວທີປາໄສການເມືອງຂັ້ນສູງເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ປີ 2018 ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ນິວຢອກ ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ຈະສະເໜີ ໃນປີ 2023.'
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV