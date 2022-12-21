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ຂ່າວສານ

ເລີ່ມ​ຈັດ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​​ເຕະ​ບານຊີງຂັນ AFF Cup 2022

AFF Cup 2022 ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 20 ທັນວາ ຫາວັນທີ 15 ມັງກອນ 2023 ຈຶ່ງອັດລົງ. ງານແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວມີທັງໝົດ 10 ທິມທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ສາຍ, ແຕ່ລະສາຍມີ 5 ທິມ.
  ປະເທດເຈົ້າພາບ ກຳປູເຈຍ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຕໍ່ຟີລິບປິນດ້ວຍ 3 ປະຕູ ຕໍ່ 2 (ພາບ: sggp.org.vn)  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ທັນວາ, ໃນການແຂ່ງຂັນນັດທຳອິດ ຂອງມື້ໄຂງານແຂ່ງຂັນເຕະບານຊີງລາງວັນຊະນະເລີດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (AFF Cup 2022) ຖືກດຳເນີນຢູ່ສະໜາມກິລາ Morodok Techo (ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ຂອງ ກຳປູເຈຍ) ຂອງສາຍ A, ປະເທດເຈົ້າພາບ ກຳປູເຈຍ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຕໍ່ຟີລິບປິນດ້ວຍ 3 ປະຕູ ຕໍ່ 2. ໃນນັດແຂ່ງຂັນທີ 2 ທີ່ດຳເນີນຢູ່ສະໜາມກິລາ Kuala Lumpur ປະເທດ ມາເລເຊຍ, ທິມຄອງແຊັມ ໄທ - ກໍ່ເອົາຊະນະຕໍ່ ບຣູໄນ ດ້ວຍ 5 ປະຕູຕໍ່ 0.

AFF Cup 2022 ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 20 ທັນວາ ຫາວັນທີ 15 ມັງກອນ 2023 ຈຶ່ງອັດລົງ. ງານແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວມີທັງໝົດ 10 ທິມທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ສາຍ, ແຕ່ລະສາຍມີ 5 ທິມ. ທິມບານເຕະແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ສາຍ B ພ້ອມກັບທິມ ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ມຽນມາ ແລະ ລາວ. ສາຍ A  ລວມມີ ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ບຣູໄນ.

ທິມບານເຕະແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະແຂ່ງຂັນ 2 ນັດຢູ່ເດີ່ນໂຕເອງກັບ ມາເລເຊຍ ໃນວັນທີ 27 ທັນວາ ແລະ ມຽນມາ ໃນວັນທີ 3 ມັງກອນ 2023, ຈະເປັນແຂກໄປຢາມເຕະກັບທິມຊາດລາວ ຢູ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດລາວ ໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2022 ແລະ ສິງກະໂປ ໃນວັນທີ 30 ທັນວາ 2022.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັກ, ລັດ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ມີ​ທັດ​ສະ​ນະ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍຕໍ່​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິ​ດ​ເສ​ລີ​ໃນ​ການ​ເຫຼື້ອມ​ໃສ​ເຊື່ອ​ຖື​ສາ​ສະ​ໜາ​ຂອງ ປະ​ຊາ​ຊົນ

ພັກ, ລັດ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ມີ​ທັດ​ສະ​ນະ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍຕໍ່​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິ​ດ​ເສ​ລີ​ໃນ​ການ​ເຫຼື້ອມ​ໃສ​ເຊື່ອ​ຖື​ສາ​ສະ​ໜາ​ຂອງ ປະ​ຊາ​ຊົນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢາກໃຫ້ ສັງຄະນາຍົກ ຫງວຽນຍັງ ແລະ ບັນດາການນຳ, ຜູ້ມີຍົກສັກຕຳແໜ່ງໃນສາສະໜາຄຼິດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີແຫ່ງຊາດ, ສ້າງສະມາຄົມສາສະໜາ ກາໂລລິດ ຫວຽດນາມ.
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