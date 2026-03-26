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ຂ່າວສານ

ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວກົນໄກຮ່ວມມືປະຕິບັດກົດໝາຍເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ - ລາວ

ຕາມເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງ, ກົນໄກຮ່ວມມືໄດ້ສ້າງຂຶ້ນບົນຫຼັກການອະທິປະໄຕສະເໝີພາບ, ເຄົາລົບສິດອຳນາດສານຂອງກັນ, ສົມທົບກັນຢ່າງແທ້ຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
  ທີພິທີເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ (ພາບ: nhandan.vn)  

ວັນທີ 25 ມີນາ, ຢູ່ເມືອງ ຈາງເຈິງ, ນະຄອນ ຟູອາຍ, ແຂວງ ຢຸນໜານ, ປະເທດ ຈີນ, ກອງຄຸ້ມຄອງເຂດຊາຍແດນ ຟູອາຍ, ປ້ອມກວດກາຊາຍແດນເຂົ້າ - ອອກເມືອງ ມາງຄັງ (ຈີນ); ຄະນະບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນແຂວງ ດ້ຽນບຽນ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ຕຳຫຼວດແຂວງ ຜົ້ນສາລີ (ລາວ) ໄດ້ເລີ່ມຈັດການເຄື່ອນໄຫວ “ກົນໄກຮ່ວມມືປະຕິບັດກົດໝາຍຢູ່ເຂດ 3 ຫຼ່ຽມສີຂຽວ ແລະ ເຂດຊາຍແດນຕິດຈອດ ຈີນ - ລາວ - ຫວຽດນາມ” ຢ່າງເປັນທາງການ.

        ຕາມເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງ, ກົນໄກຮ່ວມມືໄດ້ສ້າງຂຶ້ນບົນຫຼັກການອະທິປະໄຕສະເໝີພາບ, ເຄົາລົບສິດອຳນາດສານຂອງກັນ, ສົມທົບກັນຢ່າງແທ້ຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ພິເສດ, ກົນໄກຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງແຮງ. ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ, ບັນດາຝ່າຍສາມາດປຸກລະດົມບັ້ນພ້ອມກັນຈັບຕົວບັນດາອາດຊະຍາກຳ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນບໍລິເວນ 3 ປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລາດຕາເວນຮ່ວມ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ “ສອງພາສາ, ສອງຝ່າຍ” ແລະ ຝຶກອົບຮົບດ້ານວິຊາການກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີ.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ພົບປະກັບບັນດາຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ພົບປະກັບບັນດາຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ: ພັກ ແລະ ລັດ ຖືບົດບາດຂອງຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ນຳໜ້າ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.
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